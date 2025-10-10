Proganjaju li vas navike iz prošlosti?

Znate li koliko su odluke iz mladosti povezane s kardiovaskularnim zdravljem u starijim godinama? Izgleda sa jesu, barem tako kažu liječnici...

Četiri desetljeća praćenja

U istraživanju je gotovo 40 godina praćeno više od 4200 sudionika u dobi od 18 do 30 godina. Istraživači su otkrili da se obrasci zdravlja srca uspostavljaju vrlo rano, većina sudionika do 25. godine već je razvila navike koje su ostale stabilne tijekom života.

Za procjenu ukupnog zdravlja srca korišten je sustav bodovanja Life's Essential 8 (LE8) Američkog udruženja za srce (AHA), koji uključuje čimbenike poput prehrane, tjelovježbe, kvalitete sna, pušenja, krvnog tlaka i razine kolesterola.

Navike iz mladosti predviđaju budućnost

Rezultati su bili jasni, oni koji su u mladosti imali visoke LE8 rezultate uglavnom su zadržali dobro zdravlje srca, dok su oni s lošim rezultatima nastavili bilježiti pad. Ove razlike imale su stvarne posljedice. Osobe s lošim kardiovaskularnim zdravljem u ranim godinama imale su i do deset puta veći rizik od razvoja srčanih bolesti kasnije u životu.

"Izvorna svrha studije bila je razumjeti kako prelazimo iz zdravih mladih odraslih osoba u sredovječne ljude koji razvijaju faktore rizika", objasnio je dr. Donald M. Lloyd-Jones, kardiolog i viši autor studije.

"Ono što smo otkrili jest da ako ste imali visok rezultat, imali ste tendenciju da ga održite. A što ste bili lošiji na početku, to je više imao tendenciju pada tijekom vremena. Ljudi s trajno visokim LE8 rezultatom imali su daleko najmanje srčanih događaja", rekao je Lloyd-Jones.

Dr. Eiman Jahangir s Medicinskog centra Sveučilišta Vanderbilt, koji nije sudjelovao u istraživanju, složio se s rezultatima. "Ova studija sugerira da je putanju kardiovaskularnog zdravlja koja se uspostavi do 25. godine teško promijeniti u budućnosti. Stoga su rano obrazovanje i intervencija nužni", istaknuo je Jahangir.

Nikad nije prekasno za promjenu

Iako su zdrave navike u mladosti najkorisnije, stručnjaci naglašavaju da poboljšanje načina života u bilo kojoj dobi donosi koristi.

"Usmjeravanje djece na te zdravije putanje znači da će vjerojatnije ostati na vrhu te skupine s najboljim kardiovaskularnim zdravljem tijekom cijelog životnog vijeka. Ti će ljudi živjeti dulje i s manje kroničnih bolesti. Mislim da je to pravi dobitak", rekao je Lloyd-Jones.

Dodao je i: "Nikada nije prekasno za promjenu. Da, što ranije počnete, to će utjecaj biti veći, ali uvijek će pomoći, uvijek će poboljšati vaše ishode."

Dr. Jahangir preporučuje preventivni pristup: "Primarna prevencija ostaje naš alat broj jedan u borbi protiv srčanih bolesti. To uključuje godišnje preglede kod liječnika primarne zdravstvene zaštite radi provjere krvnog tlaka, provjere kolesterola prema indikacijama i savjetovanje o prehrani, tjelovježbi i prestanku pušenja", naglasio je.