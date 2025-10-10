Što bi 50+ žene trebale češće jesti

Uravnotežena prehrana koja uključuje povrće, voće, cjelovite žitarice te nemasne i biljne proteine može smanjiti rizik od raznih bolesti, uključujući rak dojke. Liječnici ističu da se rizik povećava s godinama, a većina dijagnoza postavlja se kod žena starijih od 50 godina.

Upravo zato onkologinja dr. Bhavana Pathak posebno naglašava važnost jedne namirnice - brokule.

"Brokula sadrži prebiotička vlakna, biljne proteine i sulforafan - ključne sastojke koji se bore protiv raka jer hrane zdrave bakterije u crijevima, smanjuju upalu, održavaju metaboličku ravnotežu, smanjuju oštećenje DNK i uništavaju stanice raka", objasnila je za Parade.

Male promjene u prehrani mogu dugoročno doprinijeti smanjenju rizika od raka dojke

Dr. Pathak naglašava da njezin savjet nije samo ponavljanje poznate fraze o tome koliko je brokula zdrava. Osim što sadrži tri grama proteina na 90 grama, brokula je bogata vlaknima, željezom i drugim hranjivim tvarima koje podržavaju zdravlje crijeva.

"Glavni cilj je aktivirati snagu sulforafana tako da brokulu dobro narežete ili prožvačete", ističe. Taj spoj nastaje prirodnom enzimskom reakcijom unutar same biljke i ima važnu ulogu u sprečavanju nastanka stanica raka.

Prema riječima dr. Pathak, kuhanje može smanjiti količinu sulforafana, ali rezanje brokule prije pripreme pomaže u očuvanju tog spoja.

"Kad imam vremena, narežem brokulu i ostavim je da odstoji nekoliko minuta prije nego što je dodam u jelo. A kad nemam vremena, jednostavno kupim već narezanu - to je moj mali trik", kaže. Dodaje da male promjene u prehrani, poput redovitog uključivanja brokule, mogu dugoročno doprinijeti smanjenju rizika od raka dojke.