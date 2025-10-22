Svjetska premijera OMODA 4 i OMODA 4 ULTRA

Tijekom International User Summita 2025., održanog u kineskom gradu Wuhuu, brend OMODA & JAECOO predstavio je novu generaciju hibridnih i elektrificiranih modela, potvrdivši svoju viziju budućnosti mobilnosti pod sloganom Co-Create · Co-Define.

Uz globalnu premijeru OMODA 4 i OMODA 4 ULTRA, događaj je okupio predstavnike iz 21 zemlje, međunarodne medije i tehnološke partnere, predstavljajući niz inovacija iz područja hibridne tehnologije, umjetne inteligencije i održivog razvoja.

Najveću pažnju privukao je debi modela OMODA 4, futurističkog crossovera B-segmenta temeljenog na filozofiji dizajna Cyber Mecha. S prepoznatljivim LED svjetlima u obliku munje, metalnim završnim obradama i kabinom inspiriranom e-sportom, OMODA 4 donosi potpuno novo iskustvo vožnje koje spaja naprednu tehnologiju i atraktivan sportski dizajn.

OMODA 4 bit će dostupna u dvije izvedbe - HEV (Hybrid Electric Vehicle) i BEV (Battery Electric Vehicle). Hibridna verzija donosi kombiniranu snagu od 205 kW (279 KS), ubrzanje 0-100 km/h za 8,1 sekundu i prosječnu potrošnju od 5,1 L/100 km.

Električna verzija nudi 150 kW snage (204 KS), ubrzanje 0-100 km/h u 7,9 sekundi i prosječnu potrošnju od 16,5 kWh/100 km.

Maksimalna brzina iznosi 170 km/h, uz međuosovinski razmak od 2700 mm koji osigurava prostranu unutrašnjost i visoku razinu udobnosti.

Ekskluzivna verzija OMODA 4 ULTRA dodatno naglašava sportski karakter modela zahvaljujući aerodinamičkom paketu koji uključuje produženi prednji spojler, kućišta retrovizora u stilu karbonskih vlakana, stražnji spojler i difuzor. Upečatljiva električno žuta boja karoserije, zajedno s 19-inčnim aluminijskim naplatcima i žutim poklopcima kočionih čeljusti, dodatno ističe dinamičan izgled vozila.

Unutrašnjost je oblikovana prema inspiraciji iz svijeta videoigara, s sportskim sjedalima koja imaju šavove u obliku šesterokuta, panoramskim staklenim krovom, te načinom rada performansi koji aktivira sintetički zvuk ubrzanja u sportskom načinu vožnje.

OMODA 4 ULTRA pokreće Super Hybrid System (SHS), koji kombinira 1,5-litreni turbobenzinski motor (143 KS, 215 Nm) i električni motor (204 KS, 310 Nm).

Sustav ostvaruje ukupnu snagu koja omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,8 sekundi, maksimalnu brzinu od 180 km/h, te domet do 1.000 kilometara, što ovaj model čini najnaprednijim i najsportskijim OMODA vozilom do sada.

Co-Create, Co-Define, vizija budućnosti mobilnosti

Pod sloganom Co-Create, Co-Define, OMODA & JAECOO International User Summit okuplja korisnike, partnere i predstavnike iz cijeloga svijeta s ciljem zajedničkog oblikovanja budućnosti mobilnosti.

Tijekom događaja predstavljaju se dva ključna hibridna modela - OMODA 5 SHS-H i JAECOO 5 SHS-H, dok sudionici među prvima imaju priliku isprobati i pretprodukcijske modele OMODA 4 i OMODA 7, čiji se dolazak na tržište očekuje iduće godine.

Osim automobilskih noviteta, posjetitelji imaju priliku upoznati i AiMOGA humanoidnog robota, inovaciju koja simbolizira širu viziju brenda, izgradnju cjelovitog ekosustava povezanih rješenja koji integrira mobilnost, tehnologiju i svakodnevni život.

Time OMODA & JAECOO još jednom potvrđuju svoju predanost stvaranju globalne zajednice korisnika koji ne prate samo trendove, već ih zajedno s brendom sami definiraju.