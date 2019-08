Zašto ne možete pronaći ljubav svog života?

Razlozi zašto ne možete naći ljubav svog života s neke navike i očekivanja kojih se slijepo držite i koje vas sprečavaju u tome. U nastavku otkrijte koje su tri tipične pogreške koje žene rade kada su u potrazi za "onim pravim" i poradite na tome da ih se riješite ili izbjegnete:

Previsoka očekivanja - ako uporno ne odustajete od slike idealnog partnera koju ste stvorili u svojoj glavi i tražite nekoga tko će zadovoljiti baš sve kriterije na vašoj listi, šanse da će se to ostvariti su vrlo male i gotovo nikakve, a riskirate i to da u startu eliminirate "onog pravog" samo zato što, primjerice, ne sluša istu glazbu kao vi ili vam se ne sviđa njegova boja kose. Umjesto toga, razmislite o osobinama koje nikako ne biste htjele da ima vaš muškarac iz snova i izbjegavajte takve tipove, a drugima pružite šansu čak i ako se fizički ne uklapaju u vaš opis savršenog muškarca, piše Cosmopolitan.

Rezerviranost - teško ćete pronaći dečka ako se držite po strani i niste otvorene za nova poznanstva i prijateljstva. Jedini način da tako pronađete ljubav života je ako se on godinama krio u vašem društvu, a da toga niste bile ni svjesne. U protivnome, izađite iz svoje zone sigurnosti i pristanite na spoj naslijepo koji vam dogovori prijateljica ili pružite šansu dejting aplikacijama.

Stalno tražite - ne kaže se uzalud da se najbolje stvari u životu događaju kada se tome najmanje nadate, a ako ste u stalnoj potrazi za dečkom, moguće je da ga upravo zato ne uspijevate ni pronaći. Psiholozi tvrde da je jedna od najvećih pogrešaka single djevojaka to što same sebe uvjeravaju da moraju što prije pronaći dečka zbog čega su pod stalnim pritiskom i ne ponašaju se prirodno kada upoznaju nekoga novog čime same sebi smanjuju šanse da se nekome svide, piše Cosmopolitan.