Zašto nam zapravo toliko treba vitamina C?

Vitamin C ne podržava samo vaš imunološki sustav, kako piše Mindbodygreen, već je uključen u niz procesa u tijelu, a uzimanje vitamina C može pomoći tim stanicama, tkivima i organima da rade u najboljem redu.

Neophodan je za imunitet Potičući proizvodnju i funkciju bijelih krvnih stanica, vitamin C može održati vaš imunološki sustav u vrhunskom stanju. On potiče umnožavanje limfocita i pomaže imunološkim stanicama neutralizirati neželjene mikrobe.

Promiče zdravlje kože, kostiju, zglobova i još mnogo toga

Jeste li znali da je vitamin C ključna komponenta u proizvodnji kolagena? Možete zahvaliti vitaminu C što pomaže da vaša koža ostane svježa i jaka. Utvrđeno je da vitamin podržava svijetlu i zdravu kožu. Zapravo, veći je unos vitamina C povezana s boljim izgledom kože i manje bora. Iako je kolagen zasigurno popularan za njegu kože, strukturni protein je zapravo sastavni dio zdravlja kostiju i zglobova - što znači da je adekvatan unos vitamina C neophodan za zdravu kožu, kosti i zglobove.

Štiti i podržava živčani sustav

Vitamin C se nalazi u vrlo visokim razinama u mozgu i neuroendokrinom tkivu, što sugerira važnu ulogu u tim organima i tkivima. Znanost pokazuje da mozak i njegovi neuroni doslovno žude za vitaminom C i osjetljivi su na njegovu odsutnost ili manjak. I ako je ikada postojao organ u kojem biste željeli antioksidans poput vitamina C koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala i redoks ravnoteže, to je mozak.

Poboljšava apsorpciju željeza

Vitamin C podržava topljivost željeza u tankom crijevu, što omogućava da se više željeza apsorbira. Željezo je glavni mineral koji nam je svakodnevno potreban za sintezu DNK, imunološku funkciju i osiguravanje zdravlja crvenih krvnih stanica za kisik dostavu po cijelom tijelu.

Stoga, pazite da u svoju prehranu uvrstite što više voća i ostale hrane koja pojačava unos vitamina C.