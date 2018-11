Zašto je jutarnji trening bolja ideja?

Trening, vježbanje, tjelovježba... kako god to vi zvali, dobro je za vas, pogotovo ako se tome posvećujete barem nekoliko dana u tjednu. E sad, ako ste već ufurani u priču, sigurno ste čuli za dilemu - vježbati ujutro ili navečer?

Da na početku objasnimo najvažnije - ako je redovito, vrijeme nije važno i svako je vrijeme dobro za malo tjelesne aktivnosti.

No, ako baš možete birati kada ćete to napraviti, definitivno je bolje ujutro, a evo i nekoliko razloga zašto je to tako...

Bolja organizacija dana - kada ujutro odradite trening 'skinuli' ste s leđa jednu obavezu, a da dan još nije ni započeo. Vrijeme koje biste inače proveli u teretani ili na traci za trčanje posvetite svojoj obitelji ili prijateljima. Jačajte odnose koji su vam najvažniji.

Bolje donošenje odluka - "Kada dan započnete radeći na svom zdravlju nastavit ćete u istom tonu čitav dan", kaže trener Zack Dale. To znači da ćete birati zdravije obroke tijekom dana, a i bolje društvo.

Bolji san - ljudi koji treniraju ujutro imaju dulje faze dubokog sna tijekom noći. Točnije, u dubokom snu provedu 75 posto spavanja. "Kada vježbam rano ujutro puno lakše zaspim navečer. Kada treniram kasno navečer , adrenalin mi skoči i teško mi je zaspati", objašnjava Daley.

Niži krvni tlak - kod nekih osoba s visokim tlakom pomaže ranojutarnja tjelovježba. Jedna studija pokazala je da su osobe koje su vježbale ujutro nakon treninga imale niži krvni talk za deset posto i takavim se tlak zadržao tijekom cijelog dana.

Uglavnom - vježbajte!