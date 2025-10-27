Zašto bi trebali jesti grašak barem jednom tjedno?

Grašak je, vjerovali vi to ili ne, prava nutritivna zvijezda. Ove sitne zelene kuglice bogate su proteinima, vlaknima, vitaminima i mineralima. Podržavaju imunitet, čuvaju srce, pomažu probavi i održavaju energiju, a pritom su izuzetno svestrane u kuhinji.

Nutritivna bomba u malom zrnu

Grašak je lagan, ali izuzetno hranjiv. Samo 100 grama sadrži oko 5 grama proteina, zbog čega je jedan od najboljih biljnih izvora ove važne tvari. Bogat je vlaknima koja pomažu zdravlju crijeva, a odličan je i izvor vitamina C koji jača imunitet te vitamina K koji podržava kosti.

Sadrži i širok spektar minerala, od željeza, kalija i magnezija do fosfora, a zbog niskog udjela kalorija i masti idealan je izbor za uravnoteženu prehranu. Istraživanja objavljena u Nacionalnom centru za biotehnološke informacije pokazuju da hranjive tvari iz graška pomažu u stabilizaciji šećera u krvi, smanjuju upale i doprinose zdravlju srca.

Dobrobiti koje osjećamo iz dana u dan

Redovita (tjedna) konzumacija graška donosi niz zdravstvenih koristi:

Štiti srce zahvaljujući topivim vlaknima koja snižavaju loš kolesterol.

Poboljšava probavu tako što hrani dobre bakterije u crijevima.

Jača imunitet zahvaljujući visokom udjelu vitamina C.

Čuva oči i kožu. Antioksidansi lutein i zeaksantin štite stanice.

Stabilizira šećer. Nizak glikemijski indeks pogodan je i za dijabetičare.

Saveznik u održavanju zdrave težine

Proteini i vlakna iz graška dugo održavaju osjećaj sitosti i smanjuju želju za grickanjem. Istovremeno, složeni ugljikohidrati osiguravaju postupan i dugotrajan izvor energije. Sa svega oko 80 kalorija na 100 grama - lagan je, ali vrlo zasitan izbor.

I da, smrznuti grašak odličan je izbor jer zadržava gotovo sve svoje nutritivne vrijednosti. Osim što je dobar za naše tijelo, grašak je dobar i za okoliš, kao prirodni fiksator dušika obogaćuje tlo i doprinosi održivoj poljoprivredi.

Dakle... što se čeka? ;)