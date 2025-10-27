Kako znati da starite bolje od svojih vršnjaka?

Često teško procijeniti koliko dobro starimo bez korištenja naprednih uređaja za praćenje zdravlja ili odlaska u skupe klinike za dugovječnost.

Doktor Mitch Gen, medicinski direktor za edukaciju liječnika u Access Medical Labs, specijaliziran za anti-age medicinu te holističku i integrativnu terapiju, izdvojio je pet znakova koji mogu otkriti starite li zdravo.

Bistar um - povećana zaboravnost, konfuzija, loša koncentracija i promjene u ponašanju mogu ukazivati na slabljenje kognitivnih funkcija. Vježbe za mozak, poput zadatka da u kratkom vremenu izgovorite što više riječi koje počinju istim slovom, pomažu u očuvanju mentalne oštrine kroz godine. San je također ključan za zdravlje mozga. Za kvalitetan odmor dr. Gen preporučuje izbjegavanje tableta za spavanje, potpuno zamračenje spavaće sobe, ostavljanje mobitela izvan sobe te isključivanje Wi-Fi-ja do jutra.

Brz oporavak od virusa i infekcija - dugotrajne bolesti i česte infekcije znak su oslabljenog imunološkog sustava. Prema dr. Genu, većina virusnih infekcija trebala bi proći unutar desetak dana. Kratkotrajna upala normalan je odgovor tijela na infekciju ili ozljedu, ali kronična upala niskog intenziteta može trajati mjesecima ili godinama, čak i nakon što je izvorni problem nestao. Ona se može prepoznati i u usnoj šupljini. „Pogledajte svoje desni - ne bi trebale krvariti niti biti upaljene ako redovito koristite zubni konac i perete zube", savjetuje Gen. Preporučuje i prirodne tvari koje smanjuju upalu, poput kurkumina (iz kurkume) i EGCG-a (iz zelenog čaja).

Dobro raspoloženje i libido - kako starimo, hormoni prirodno variraju i opadaju, što može dovesti do promjena raspoloženja, slabije koncentracije, smanjenog libida, valunga, ispadanja kose i nesanice. Terapija testosteronom može pomoći muškarcima koji se suočavaju s umorom i niskim seksualnim nagonom, dok ženama može ublažiti simptome menopauze ako se kombinira s estrogenom i progesteronom. Dodaci poput pregnenolona i DHEA mogu doprinijeti održavanju hormonske ravnoteže na mlađoj razini, navodi Gen.

Lako kretanje - redovito vježbanje ima brojne prednosti: jača kosti i mišiće, poboljšava fleksibilnost i ravnotežu, pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine, potiče rad mozga, smanjuje stres i tjeskobu te poboljšava raspoloženje i san. Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti tjedno i dva dana treninga snage za sve glavne mišićne skupine. Ako osjećate vrtoglavicu, kratak dah ili brzi umor pri malom naporu, to može ukazivati na probleme sa srcem i cirkulacijom.

Snažan stisak i mišićni tonus - jači stisak povezan je s boljom mišićnom masom, zdravljem srca i krvnih žila te dugovječnošću", rekao je dr. Gen. To se može izmjeriti u ordinaciji pomoću dinamometra, stiskanjem ručke punom snagom nekoliko sekundi - što je zahtjevnije nego što izgleda. Snagu možete testirati i kod kuće tako da stisnete tenisku lopticu ili iscijedite mokar ručnik. To je samo jedan pokazatelj zdravog mišićnog sustava. Dobra fleksibilnost i stabilna razina energije također ukazuju na to da starite zdravo. Bolovi u zglobovima, ukočenost, slabost mišića i sarkopenija (gubitak mišićne mase koji dolazi s godinama) upozoravaju da je mišićni sustav oslabljen, objašnjava Gen.

