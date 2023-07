Zašto bi trebali jesti chilli svaki dan?

Chilli papričice većini ljudi nisu baš najdraže jer naša hrana obično nije toliko ljuta, ali ipak ima ljudi koji vole taj pikantan okus. No, sam okus nije prava stvar, naime, čili papričice sadrže kapsaicin, koji bi nam mogao pomoći da brže skinemo suvišne kilograme.

"Ljute papričice, posebno spoj kapsaicin koji se nalazi u njima, povezuju se s potencijalnim dobrobitima za mršavljenje", kaže dr. Sunni Patel za britanski Express.

Popularni začin ovom procesu pridonosi sljedećim mehanizmima, prema liječniku.

Oksidacija masti - pokazalo se da kapsaicin potiče oksidaciju masti, potičući tijelo da koristi pohranjenu mast kao izvor energije. To bi potencijalno moglo pridonijeti gubitku težine smanjenjem pohrane masti i poticanjem sagorijevanja masti.

Regulacija šećera u krvi - dr. Patel pojašnjava da su neke studije pokazale da kapsaicin može pomoći u regulaciji razine šećera u krvi i poboljšati osjetljivost na inzulin. Ipak, imajte na umu da su učinci čilija na mršavljenje relativno skromni. Drugim riječima, bez zdrave i uravnotežene prehrane i redovite tjelovježbe, teško da ćete vidjeti rezultate.

Suzbijanje apetita - liječnik je objasnio da čili može stimulirati receptore u ustima i želucu, što dovodi do osjećaja sitosti i smanjene gladi. "To potencijalno može dovesti do manjeg unosa kalorija, što pomaže u kontroli tjelesne težine", dodao je.

Ubrzani metabolizam - pokazalo se da kapsaicin ubrzava metabolizam podizanjem tjelesne temperature i promicanjem termogeneze, što se odnosi na proces proizvodnje topline u tijelu. "Povećana brzina metabolizma potencijalno može dovesti do više sagorjelih kalorija i pomoći u mršavljenju", rekao je dr. Patel.

Ukratko, nasijecite malo chilli papričica i dodajte ih u jelo, bit će ukusnije i zdravije za vas!