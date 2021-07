Zašto bi trebali izbjegavati plastične čaše

Plastične čaše su svugdje oko nas i najlakše je tijekom ljeta češće piti piće iz plastičnih čaša nego inače, no to može izazvati neke negativne posljedice za ljudsko tijelo.

Naime, stručnjaci navode da bi se osoba mogla razboljeti ako pije iz plastične čaše. Jedan od razloga je to što kada pijemo iz plastične čaše istovremeno konzumiramo čak i mikročestice plastike.

"Nedavna studija objavljena u časopisu Chemosphere mjerila je koliko se prosječno plastike rasprši pri korištenju samo jedne čaše. Rezultat je bio tri miligrama plastike po čaši. Čak i ako konzumirate samo djelić te plastike, i to je previše", objasnila je liječnica Amy Neuzil.

Mikroplastika utječe i na imunološki sustav

Nutricionistica Niyla Carson objašnjava da ispijanje pića iz čaša koje imaju visok udio BPA predstavlja prijetnju i za imunološki sustav, piše Eat this. Ona dodaje da bi trudnice posebno trebale izbjegavati takve čaše, no isto se preporučuje i ostalima.

Lisa Richards, nutricionistica, navodi da se takve čaše obično koriste na velikim okupljanjima na kojima možete zaboraviti koja je točno vaša pa na kraju možete popiti piće iz tuđe čaše i tako u tijelo unijeti bakterije i druge mikroorganizme od drugih.

Vrh čaše na koji naslanjamo usne napravljen je tako da postoji mali prostor kod ruba čaše u kojemu se skupljaju klice i slina. Na kraju dana to može biti prepuno klica koje ćete unijeti u svoj organizam. Sve to može dovesti do razvoja bakterija u vašem organizmu, zbog čega se možete razboljeti.

Prema tome, kako biste se zaštitili i izbjegli potencijalne zdravstvene probleme, izbjegavajte plastične čaše. Staklena je čaša zasigurno zdravija opcija.