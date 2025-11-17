Zasitili ste se vježbanja? Evo kako to izbjeći

"Izgaranje" od vježbanja pojavljuje se naizgled nenadano - ali sigurno ne preko noći. Postoje karakteristični pokazatelji da vam je dosta i da lagano hodate po rubu odustajanja. Važno je uočiti ih na vrijeme kako ne biste odustali i kako biste zaobišli zasićenje od vježbanja.

Pokazatelj 1: Zima je na izmaku, a vi želite stati u haljinu manju za dva broja prije Uskrsa.

Vrijeme je da zauzmete stav manje je više. Do izgaranja dolazi kad očekujete previše prebrzo. Potrebno je uskladiti doživljaj sa stvarnošću. Čak i uz najbolji, najučinkovitiji program mršavljenja i vježbanja neće moći prisliti tijelo da postane jače ili mršavije prije nego li je to fiziološki uopće moguće. Bolje je početi s lakšim vježbama, lakšim utezima i manjim naprezanjima i postepeno pojačavati tempo nego odmah odabrati najtežu opciju. Na taj ćete način omogućiti sebi samima da se oporavite i fizički i psihički.

Pokazatelj 2: Vaš entuzijazam opada jer ne rezultati nisu odmah vidljivi. Sve manje se radujete odlasku u teretanu i počinjete ne poštivati raspored vježbanja koji ste imali.

Postavite si manje ciljeve. Jedan od glavnih razloga izgaranja je postavljanje prevelikih ciljeva i na kraju njihovo neispunjavanje. To posebno vrijedi za prvih šest mjeseci vježbanja, ako ste uopće toliko i vježbali. Kratkoročni, ali realni ciljevi koji su susmjereni najviše na sam proces (na primjer, vrijeme koje ćete potrošiti vježbajući) prije će vam vratiti volju za vježbanjem i zadržati vas na putu prema dugoročnim rezultatima (na primjer, broj izgubljenih kilograma).

Pokazatelj 3: Dosada i apatija pregazili su vašu predanost i motiviranost. Iskoristit ćete bilo što - posao, obitelj, stres, vrijeme - kao izgovor da biste preskočili vježbanje.

Napravite promjene. Promijenite sprave na kojima vježbate ili mujesto na kojem vježbate. Ne dopustite da vas obuzme dosada. Nakon nekog vremena izložite tijelo nečem novom ili drugačijem i sigurno nećete odustati od plana vježbanja.

Pokazatelj 4: Vježbanje više nije na listi vaših prioriteta. Bacili ste ručnik u ring. Razmišljate kako uvijek možete nastaviti naredne godine.

Napravite program i raspored kojeg ćete se držati najmanje pet tjedana. Prema studiji koju je objavio časopis Health Psychology, pet tjedana je potrebno da bi novi vježbači stvorili naviku treniranja. Nije loša ideja da uz vas bude netko - trener, dečko/djevojka ili najbolji prijatelj. Malo pritiska sa strane samo će vam koristiti. Vjerojatnije je da ćete se držati programa ako vas netko sa strane konstantno podsjeća da to možete i morate, odnosno zašto ste uopće tu.