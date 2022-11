Zanimljivo Huawei Health istraživanje

Europsko kardiološko društvo i društvo za hipertenziju navode kako glavni rizik kardiovaskularnih bolesti leži u nezdravim prehrambenim navikama, kao što su veća konzumacija životinjskih od biljnih proizvoda, previše soli u hrani te nedovoljna konzumacija voća, povrća, ribe i biljnih ulja. Nedavna istraživanja[1] pokazuju kako mnogi ljudi još uvijek vjeruju uobičajenim zabludama o zdravoj prehrani. Izbor namirnica i stila života imaju dugoročne posljedice na naše zdravlje i mogu utjecati na kvalitetu života. Zato Huawei, zajedno s profesionalnim nutricionistima, donosi savjete kako održati kardiovaskularni sustav zdravim.

Istraživanje o prehrani i prevenciji kardiovaskularnih bolesti provedeno je na 5254 stanovnika Europe, a rezultati pokazuju da ljudi imaju pogrešne spoznaje o utjecaju hrane na zdrav život. Primjerice, čak 39% ispitanika smatra da je crno vino odlično za zaštitu od kardiovaskularnih bolesti, dok čak četvrtina njih poseže za lijekovima prije nego što promjene režim prehrane, što je jasan znak da biraju liječiti, a ne spriječiti problem. Također, mnogi ispitanici nisu pobornici zdrave prehrane. Štoviše, čak 20% njih smatra da je crveno meso pozitivno utječe na zdravlje kardiovaskularnog sustava.

Ovo su najpopularniji mitovi i činjenice o zdravlju kardiovaskularnog sustava koje bi trebali znati:[2]

1.Voćni sokovi nisu zdravi - Više od četvrtina ispitanika navodi kako su voćni sokovi zdravi, ali oni sadrže veliku količinu zaslađivača i nezdravih voćnih sirupa. Ako želite popiti voćni sok, posegnite za svježe cijeđenim.

2.Konzumacija ribe može poboljšati zdravlje srca, posebno masna morska riba (npr. losos, skuša, tuna) koja sadrži nezasićene omega 3 masne kiseline s kardioprotektivnim učinkom - štite od ishemije miokarda. Preporučeni unos ribe je dva puta tjedno, a čak 67% ispitanika svjesno je te činjenice.

3. Čak 42% stanovnika Hrvatske smatra kako je crno vino dobro za zdravlje, no to je zapravo mit. Suho crno vino je izvor resveratrola, antioksidansa za koji se vjeruje da štiti srce, no nažalost, čak i konzumacija male količine alkohola mogu dovesti do ozbiljnih posljedica poput ciroze i povećanja krvnog tlaka. Ako želite brinuti o svom srcu, osigurajte mu antioksidanse iz voća i povrća. Smijete popiti čašu vina, ali ne češće od dva puta tjedno.

4. Umjerena konzumacija tamne čokolade može doprinijeti smanjenju rizika od srčanih bolesti, uključujući njezine predložene učinke na snižavanje krvnog tlaka, upale i razine kolesterola. Međutim, mliječna čokolada, zbog niskog sadržaja zdravlju korisnih spojeva i visokog udjela šećera, nije preporučljiva. Istraživanje je pokazalo kako 35% svih ispitanika smatra da konzumacija tamne čokolade doprinosi zdravlju te je otkrilo kako su žitelji Hrvatske istinski ljubitelji čokolade, točnije njih 36%.

Mnoge od ovih mitova razotkrila je profesionalna dijetetičarka Wanda Baltaza.

Promijenite svoje navike ako želite živjeti dugo i zdravo

Promjene ne bi smjele biti teške niti zahtijevati da okrenete svoj život naglavačke, već bi trebale poslužiti kao temelj, dok procjena vašeg trenutnog zdravstvenog stanja treba biti polazište svega.

1. Napravite krvne i druge dijagnostičke pretrage te se o rezultatima konzultirajte s vašim liječnikom ili nutricionistom.

2. Naučite slušati svoje tijelo. Ono funkcionira kao cjelina - svi sustavi međusobno su povezani i djeluju kao jedno.

3. Sve čime se hranite i što radite utječe na vaše raspoloženje. Osjećaj neobičnog umora, usporena regeneracija i rad srca jednako su važni kao i prehrana te mentalno zdravlje.

Zahvaljujući najnovijim funkcijama Huawei Watch GT 3 Pro pametnog sata, sada možete provjeriti zdravlje svog srca u bilo kojem trenutku[3]

Čak iako se osjećate zdravo, i dalje je važno raditi kontrolne preglede. Obratite pozornost na to kako se osjećate nakon jela - javlja li vam se pospanost ili možda nadutost? Provjerite kako vaše tijelo reagira na fizičku aktivnost, stres i sve što radite tijekom korištenja Watch GT 3 Pro pametnog sata, koji ne samo da vam pokazuje broj koraka koji napravite svaki dan, već vam omogućuje i praćenje otkucaja srca i provjeru EKG-a. To je jednostavan način da kontinuirano upoznajete i razumijete svoje tijelo te pronađete najbolji recept za zdrav život.

Postavite si realne ciljeve koje će vam pomoći stvoriti zdrave navike. Je li vam prioritet promijeniti tjelesnu težinu, poboljšati kondiciju ili ubrzati regeneraciju tijela nakon aktivnosti? Što god odabrali, velika promjena uvelike koristi zdravlju vašeg srca. Također, ne zaboravite promjene uvoditi postupno, inače ćete brzo odustati. Započnite s npr. 6000 koraka dnevno, pratite svoj napredak uz Watch GT 3 Pro, a ako uspijete postići svoje ciljeve za nekoliko dana, bit ćete motiviraniji za otići nekoliko koraka dalje. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporuča 45 minuta umjerene tjelesne aktivnosti (hodanje, vožnja bicikla, vrtlarstvo) svaki dan - ne treba vam puno da brinete o svom srcu.

Upamtite, vaše zdravlje je najvažnije. Upoznajte svoje tijelo, promatrajte kako reagira, pobrinite se da mu osigurate unos raznolikih namirnica i ne zaboravite na važnost tjelesne aktivnosti. Čak i jednostavne promjene poboljšat će vaše zdravlje i smanjiti rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Osim zdrave prehrane, važno je tijelu osigurati i potrebnu količinu odmora i sna. Kako biste počeli živjeti zdravije i s manjom količinom stresa, morate stvoriti navike. Za promjenu načina života možete koristiti pametne pomoćnike, poput Huawei Watch GT 3 Pro, koji prati broj otkucaja srca u stvarnom vremenu (PPG) i omogućuje korisnicima da prate zdravlje svog srca, može pomoći u prevenciji od kardiovaskularnih bolesti. Vrhunski PPG senzori pametnog Watch GT 3 Pro sata mogu omogućiti korisnicima pregled arterioskleroze, dok ih njegovi prilagođeni zdravstveni savjeti mogu dodatno savjetovati o tome kako mogu dodatno poboljšati svoje kardiovaskularno zdravlje. Nova i poboljšana tehnologija elektroda na Watch GT 3 Pro seriji učinila je prikupljanje signala elektrokardiograma preciznijim i osjetljivijim. Huawei Watch GT 3 Pro možete jednostavno upariti s pametnim telefonom poput Mate 50 Pro, kako bi korisničko iskustvo bilo potpuno. Kada je sat uparen s pametnim telefonom, osim što je moguće razgovarati i slati poruke putem sata, jednako je tako moguće i korištenje brojnih aplikacija koje potiču na aktivan način života i tjelovježbu. Aplikacije je moguće pronaći unutar AppGallery trgovine.

[1] Istraživanje koje je proveo Pollster Research Institute koristeći CAWI tehniku. Uzorak istraživanja odabran je kao reprezentativan za osobe u dobi od 18 do 65 godina. Stratificirani slučajni odabir, raščlanjen prema mjestu stanovanja (regiji) i dobnim skupinama koje se presijecaju sa spolom. Zadani uzorak istraživanja obuhvaća 550 osoba. Istraživanje je provedeno pouzdano uz korištenje profesionalnih alata i metodologije

[2] Navedeni podaci temelje se na ranije spomenutom istraživanju Pollster Research instituta i komentarima nutricioniste Wande Baltaze te kardiologa profesora Krzysztof J. Filipiaka, koji su dati u svrhe istraživanja. Spomenuti komentari ne predstavljaju stav tvrtke Huawei.

[3] Sve značajke navedene u daljem tekstu ne služe za medicinsko liječenje, stoga su mjerenja i rezultati samo za referencu te se ne smiju koristiti u medicinske svrhe