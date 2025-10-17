Zagreb obilježava Međunarodni dan animacije

U organizaciji ASIFA Hrvatske, ogranka međunarodnog društva animiranog filma, 25. i 26. listopada, u Kulturno informativnom centru (KIC) i Galeriji Šira obilježit će se Međunarodni dan animacije. Manifestacija koja se diljem svijeta održava u znak sjećanja na prvo javno prikazivanje animiranog filma 1892. godine u Parizu, ponovno će okupiti domaće autore, studente, producente i ljubitelje animacije s ciljem promicanja ove jedinstvene umjetničke forme.

Ovogodišnje izdanje donosi bogat dvodnevni program koji podrazumijeva natjecateljske projekcije, pop-up izložbu, promocije knjiga, radionicu za djecu i susrete mladih autora s producentima. Program započinje u subotu u Galeriji Šira radionicom stop animacije za djecu, koju će voditi filmska autorica i edukatorica Katrin Novaković. Cilj je radionice najmlađe upoznati s osnovama stop-motion tehnike i kreativnim procesom stvaranja pokreta od statičnih predmeta, što će rezultirati izradom vlastitog kratkog animiranog filma.

U večernjim satima slijedi otvorenje pop-up izložbe i promocija publikacija Haljina za finale i Raft Martine i Marka Meštrovića, koje čine drugo kolo nakladničke serije ASIFA Hrvatske posvećene procesu stvaranja suvremenih hrvatskih animiranih filmova. Ove knjige snimanja tumače predprodukcijsku fazu nastanka filmova te pružaju jedinstven uvid u autorski pristup dvoje istaknutih domaćih animatora. Popratna izložba vizualnog materijala, crteža i kadrova prikazuje put od skice do gotovog filma, omogućujući posjetiteljima da spoznaju kako ideja postaje pokret.

U nedjelju se program seli u KIC, gdje će u jutarnjim satima biti prikazani kratki animirani filmovi za djecu nastali na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Slijedi drugo izdanje programa Animaklik, namijenjenog studentima i mladim autorima koji kroz kratke prezentacije i speed dating s producentima dobivaju priliku za povezivanje i buduće suradnje.

Poslijepodne je rezervirano za natjecateljski program kratkog filma koji donosi izbor 19 recentnih hrvatskih ostvarenja, od čega devet profesionalnih i deset studentskih, odabranih od strane selekcijskog tima ASIFA-e Hrvatske u sastavu Kate Gugić, Katrin Novaković i Matije Pisačića. Publika će imati priliku vidjeti filmove poput Crni dim predviđanja Damira Šuše, Jedrenjak na kraju ulice Lucíe Aimare Borjas, Fačuk Maide Srabović, Kičma Marte Margetić, Psihonauti Nike Radasa, Kako Marka Meštrovića te niz radova koji svjedoče o raznolikosti i energiji nove generacije hrvatskih animatora. Nakon projekcije slijede razgovori s autorima, dok će na kraju programa stručni žiri u sastavu Sunčana Brkulj, Eugen Bilankov i Silvestar Mileta proglasiti najbolje filmove i dodijeliti posebna priznanja.

Međunarodni dan animacije već više od dva desetljeća u Hrvatskoj povezuje profesionalce, studente i publiku kroz program koji promiče kreativnost, razmjenu znanja i strast prema pokretnoj slici. Ovogodišnje izdanje još će jednom pokazati bogatstvo domaće animacijske scene te potvrditi važnost animacije kao umjetnosti koja povezuje različite medije, generacije i kulture.

Autorica ovogodišnjeg vizuala je redateljica i ilustratorica Lucija Mrzljak, jedna od najistaknutijih predstavnica suvremene hrvatske animacije poznata po nagrađivanim filmovima i osebujnom likovnom rukopisu.

Detaljan raspored programa dostupan je na www.asifa.hr