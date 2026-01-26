Svadba srušila sve rekorde u Hrvatskoj i regiji

Veliki hrvatski kino hit 'Svadba' redatelja Igora Šeregija, uz veliku podršku distributera filma, Blitz Grupe, u svega nekoliko dana od povijesne pretprodaje i velike zagrebačke premijere oborio je sve dosad zabilježene rekorde gledanosti, te s ukupno 219.563 gledatelja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nakon prvog vikenda prikazivanja ostvario najbolje kino otvaranje hrvatskog filma svih vremena u Hrvatskoj i cijeloj regiji!

Zbog filma Svadba proteklog je vikenda zabilježena doslovna opsada kino dvorana. Od zagrebačke premijere 20. siječnja zaključno sa prvim vikendom prikazivanja, film je u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, dok je u Bosni i Hercegovini film pogledalo 49.067 gledatelja, čime je dosegnuta impresivna brojka od 219.563 gledatelja.

Vodeći regionalni kino prikazivač CineStar izvijestio je da je samo u svojim dvoranama prodao 154.016 ulaznica, iz čega proizlazi da su ostala kina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prodala 65.547 ulaznica.

Ovim povijesnim rezultatom Svadba ne samo da je postavila novi standard za hrvatsku kinematografiju, već je jasno potvrdila status najvećeg filmskog događaja ikad.

"Jako sam ponosan na cijelu ekipu ispred i iza kamere i oduševljen reakcijama publike. Hvala doista svima. Ovo je nagrada za težak rad svih nas skupa i nadam se da će ove brojke potaknuti nove domaće komedije i komercijalne filmove" - izjavio je scenarist i redatelj Igor Šeregi.

„Uz sav naš trud, ove razmjere Svadbamanije je bilo teško očekivati. Hvala svim partnerima na podršci i najviše hvala publici - od Zagreba i drugih velikih gradova do svake manje sredine u Hrvatskoj i BiH. Nadam se da smo gledateljima filmom podigli raspoloženje, pa makar i na 97 minuta" - dodao je producent filma Ivan Kelava.

„Od samog početka znali smo da imamo izniman film, ali i da u današnjem medijskom okruženju ništa ne dolazi samo od sebe - osobito kada je riječ o hrvatskom filmu. Upravo zato su marketinška strategija i distribucija unutar Blitz grupe od samog starta vođene cjelovito i dugoročno, s jasnim ciljem: stvoriti filmski događaj koji se ne propušta. Činjenica da je više od 70.000 ulaznica prodano prije prve projekcije najjasniji je pokazatelj snage timskog rada i bliske, kontinuirane suradnje Blitz grupe distributera filma, producentske i filmske ekipe, te kreativnih timova. Ovaj rezultat nije slučajnost - on je posljedica zajedničke vizije, iskustva i povjerenja, precizne izvedbe na svim razinama, ali prije svega iznimne kvalitete i dimenzije samog filma, koju Svadba nedvojbeno ima." izjavio je prilikom objave rezultata Hrvoje Krstulović, predsjednik Uprave Blitz grupe.

Očito je da su usmene preporuke publike dodatno potaknule val oduševljenja i zanimanja. Za usporedbu, globalni blockbuster Avengers: Endgame imao je oko 90.000 gledatelja u prvom vikendu u Hrvatskoj, što pokazuje da hrvatski film može dosegnuti nevjerojatan uspjeh i privući publiku u kino na način koji dosad nismo vidjeli. Publika je film dočekala s nevjerojatnim entuzijazmom - redovi pred kinima, smijeh i ovacije koje su se mogle čuti iz svake dvorane.

Tome je zasigurno „kumovao" i nevjerojatan glumački ansambl: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Marko Miljković, Denis Murić i Nevena Nerandžić.

Nakon svečanih premijera u Zagrebu, Banjoj Luci i Sarajevu, očekuju nas i premijere u Beogradu 28. siječnja, Novom Sadu 29. siječnja te u Ljubljani početkom veljače.

"Iznimno nas veseli i ponosni smo na činjenicu da je film Svadba na samom otvaranju ostvario više od 170 tisuća gledatelja, čime je postavljen apsolutni rekord gledanosti u prvom vikendu za hrvatski film. Ovaj izvanredan rezultat potvrda je da postoji veliki interes i ljubav prema domaćem filmu, što je iznimno ohrabrujuće za cijelu audiovizualnu industriju. Baš i kao intimniji autorski radovi, projekti s velikim komercijalnim potencijalom daju veliki obol raznolikosti i kreativnosti hrvatske kinematografije, što nas dodatno motivira da nastavimo pružati podršku kvalitetnim hrvatskim filmovima." - izjavio je Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra.

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok masku potpisuje Snježana Gorup. Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuju Duplicato za Hrvatsku te Blitz za Bosnu i Hercegovinu.