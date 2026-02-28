Tuškanac u gostima prikazuje ciklus Ljubavni trokuti

Tuškanac u gostima tijekom ožujka prikazuje 16 filmova koji kroz gotovo sto godina filmske povijesti istražuju složenost erotske i emocionalne dinamike unutar ljubavnih trokuta. Od nijemog sovjetskog klasika Treća Meščanska, u kojem tri tijela u zajedničkom prostoru izazivaju moralni i ideološki poredak, do suvremenih Prošlih života nabijenih nostalgijom za propuštenim vremenom, ciklus se iz provokativnog društvenog eksperimenta transformira u intenzivnu studiju strasti, seksualnih devijacija i potisnutih želja.

Ciklus Ljubavni trokuti prikazivat će se u kinu Forum (SD Stjepan Radić, Jarunska ul. 2), a 02. ožujka u 19 sati otvorit će ga nijemi sovjetski klasik Treća Meščanska (1927) koji je, premda prikazuje erotsku emancipaciju žene, nastao kao kritički osvrt na seksualne slobode i abortus u okviru državne kampanje.

Slijede filmski klasik sa Humphreyem Bogartom i Ingrid Bergman Casablanca (1942), Truffautova romantična drama Jules i Jim (1962) nastala prema autobiografskom romanu Henria-Pierrea Rochéa u kojem je opisana poliamorijska zajednica u kojoj dvojica muškaraca dijele istu ženu, te debitantski dugi metar Jacquesa Roziera Zbogom, Philippine (1962) o mladom tehničaru i njegovom flertu s dvjema prijateljicama.

Dok Sreća (1965) Agnès Varde kritizira mehaničnost obiteljskih odnosa u kapitalizmu kroz priču o naizgled sretnoj obitelji u kojoj žena počini samoubojstvo pa ljubavnica zauzme njezino mjesto, Diplomac (1967), s Dustinom Hoffmanom u naslovnoj ulozi, prati dezorijentiranog studenta Benjamina koji se upušta u aferu sa sredovječnom gospođom Robinson premda je zaljubljen u njezinu kćer Elaine. U talijanskoj komediji Drama ljubomore (1970) cvjećarka Adelaide upušta se u strastveni trokut s Rimskim zidarom Orestom i Toskancem Nellom, a većinu događaja film rekonstruira kroz svjedočenja sa suđenja, princip koji će kasnije koristiti Veljko Bulajić i Dušan Makavejev.

Schlesingerova Nedjelja, krvava nedjelja (1971) istražuje posljedice seksualne revolucije pozitivno prikazujući homoseksualnost i biseksualnost kroz otvoreni ljubavni trokut sredovječnog liječnika Daniela, razvedene konzultantice Alex i mladog skulptora Boba. U istom razdoblju nastala je i romantična drama Dvije Engleskinje i kontinent (1971), još jedna Truffautova adaptacija Rochéovog romana, o mladom Parižaninu koji ulazi u složenu mrežu umjetničko-ljubavnih avantura koje će se razvijati tijekom dvadeset godina.

Uvijek intrigantnu problematiku ménage à trois u komedijskom ključu istražuje i Dona Flor i njena dva supruga (1976) - najgledaniji film u brazilskim kinima sve do Cameronova Titanica, pri čemu je jedinstveno što je treći član erotskog trokuta duh. Potom slijedi I tvoju mamu također (2001), drama o dvojici urbanih 17-godišnjaka koji, vođeni hormonima i maštarijama, pokušavaju osvojiti udanu ženu.

Temeljena na romanu The Holy Innocents Gilberta Adaira, erotska drama Bernarda Bertoluccija Sanjari (2003) prati američkog studenta Matthewa koji, tijekom studentskih prosvjeda u Parizu 1968., upada u trokut s privlačnom Isabelle i njezinim bratom Theom, istražujući incest i homoseksualnost. Jedan od omiljenih filmova Martina Scorsesea južnokorejska je art drama Žena je budućnost muškarca (2004) o susretu dvojice starih prijatelja i njihove bivše djevojke.

Radnja filma Izmišljene ljubavi (2010) prati mladog Nicolasa u kojeg se istovremeno zaljubljuju 25-godišnja Marie i njegov vršnjak Francis, senzibilni homoseksualac. Film evocira 1960-e kroz stil, glazbu i spomen na filmske ikone poput Audrey Hepburn, Marlona Branda, Paula Newmana i Jamesa Deana. Na rasporedu je i Ljubav (2015) Gaspara Noéa koji eksplicitno istražuje ljubavni odnos američkog studenta filmske režije i njegove francuske djevojke, pritom se referirajući na Godardov znameniti debi Do posljednjeg daha.

Ciklus će zaključiti Prošli životi (2023), melankolični romantični prvijenac kanadsko-korejske autorice Celine Song opisan kao spoj Prije svitanja i Raspoloženi za ljubav.

Raspored projekcija Tuškanca u gostima dostupan je OVDJE. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.