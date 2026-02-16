Premijera dokumentarnog filma „Six Pack – XXX“

Nakon tri desetljeća postojanja, nebrojenih kilometara, koncerata, uspona i padova, priča o bendu Six Pack dobiva svoje filmsko poglavlje. Dokumentarni film "Six Pack - XXX" donosi iskren i nefiltriran pogled na 30 godina djelovanja jednog od najvažnijih bendova regionalne underground scene. Kroz osobna svjedočanstva članova benda i eminentnih ličnosti domaće rock scene, film otkriva kako je put obilježen izazovima i beskompromisnim stavom prerastao u legendu.

Ovo nije samo priča o glazbi. Ovo je priča o prijateljstvu koje traje tri desetljeća, o zajedništvu koje je nadživjelo trendove, industrijske pritiske i promjene vremena. Film prikazuje kako su entuzijazam, autentičnost i odanost vlastitim vrijednostima oblikovali identitet benda i ostavili dubok trag na generacije publike.

Zagrebačka premijera filma održat će se 7. ožujka 2026. godine u BUNT baru s početkom u 17 sati. Program večeri započinje razgovorom u kojem će sudjelovati Sven Popović i Miki Radijević iz Six Packa te redatelj filma Bojan Antunović, pružajući publici dodatni uvid u nastanak dokumentarca i ključne trenutke tridesetogodišnjeg puta benda. Nakon projekcije filma uslijedit će Q&A sesija, prilika za otvoreni dijalog s publikom, a večer će zaokružiti kratka akustična svirka.

Premijera "Six Pack - XXX" nije samo filmski događaj, već susret scene, generacija i svih onih koji su kroz godine rasli uz pjesme koje su postale soundtrack jednog vremena. To je večer posvećena autentičnosti, ustrajnosti i energiji koja traje već 30 godina.

Bend će nastupiti uskoro i pred zagrebačkom publikom, a možete ih poslušati 25. travnja na Polupanom Lončiću u klubu Boogaloo, gdje će publika imati priliku uživo doživjeti energiju koja je oblikovala njihovu tridesetogodišnju priču. Ulaznice su dostupne u Dirty Old Shopu i putem sustava Entrio