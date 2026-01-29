Stanka Gjurić službeno postala članica Global Awards Los Angeles (GALA)

Stanka Gjurić, hrvatska pjesnikinja i filmska autorica nedavno je izravno pozvana da postane članicom Global Awards Los Angeles (GALA), međunarodne mreže filmskih autora i članova žirija za Aurora Awards nagradu.

Odabrana je za članstvo jer je prepoznata kao znalac filmskog stvaralaštva, koji strastveno i posvećeno radi na razvoju umjetničkih projekata.

Riječ je o doživotnom članstvu, koje joj omogućuje povezivanje s međunarodnim autorima, sudjelovanje u globalnom glasovanju za najbolje filmove te praćenje trendova u suvremenoj filmskoj umjetnosti. Stanka je, dakle, s datumom 26. siječnja 2026., i službeno postala članicom The Foruma, međunarodne zajednice filmskih stručnjaka koja sudjeluje u odabiru dobitnika Global Awards Los Angeles (GALA). Ovim prestižnim članstvom pridružuje se globalnoj mreži filmskih profesionalaca koja prepoznaje i slavi najbolje u kinematografiji diljem svijeta.

Certifikat članstva potpisao je Maximilian Law, istaknuti filmski producent, redatelj i scenarist, osnivač i direktor Ferrara Film Festivala u Italiji, umjetnički direktor Comedy Film Festa i predsjednik World CineX-a. Njegova dugogodišnja karijera uključuje produkciju i režiju više od 30 visokoprofilnih reklama širom svijeta, televizijske serije i filmove, suradnju s međunarodnim državnim agencijama te nagrade za filmski proizvod, režiju i scenarij.

GALA ambasadori su istaknuti članovi filmske zajednice, a članstvo u The Forum-u omogućuje sudjelovanje u odabiru dobitnika prestižne nagrade AURORA i doprinos globalnom priznanju filmskih umjetnika i njihovih djela.

„Za mene je ovo članstvo prilika da još više razvijam svoj autorski rad i učim od kolega iz cijelog svijeta", izjavila je Stanka. „Bavim se filmom iz ljubavi, a ovakve inicijative dodatno me motiviraju da stvaram i dijelim svoje projekte s publikom."

Gjurić planira i dalje kombinirati različite filmske forme, od nezavisnih igranih, preko dokumentarnih, do eksperimentalnih i art filmova, dok svoj entuzijazam pretvara u kontinuirani autorski rad, dijeleći svoje projekte s publikom kroz festivale i izložbe.

https://www.facebook.com/globalawardslosangeles