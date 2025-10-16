Počinju 34. Dani hrvatskog filma

Karlovac je ponovno domaćin hrvatske filmske scene. U Kinu Edison od 16. do 19. listopada održavaju se 34. Dani hrvatskog filma, nacionalni festival posvećen kratkometražnom i srednjometražnom igranom, dokumentarnom, animiranom, namjenskom i eksperimentalnom filmu. Otvorenje festivala uz glazbena i filmska iznenađenja u četvrtak je 16. listopada u 20:00 sati, nakon čega će uslijediti projekcija filmova iz natjecateljskog programa.

Program festivala i ove je godine bogat i raznovrstan. Već prvoga dana vidjet ćemo Novu hrvatsku animaciju za djecu, s filmovima poput Kutije (r. Vjekoslav Živković) i Puhalice (r. Ivana Guljašević Kuman). Slijedi restaurirani trash / camp klasik Gosti iz galaksije Dušana Vukotića - prilog Zagreb filma programu Iz arhivskih riznica koji pred publiku donosi najbolje od hrvatske filmske baštine. U narednim danima tu ćemo vidjeti i kultne studentske filmove 1990-ih Akademije dramske umjetnosti, zabavne kozerijske filmove velikih autora u izboru Hrvatske kinoteke i eksperimentalne filmove Vladimira Peteka iz Hrvatskog filmskog saveza. Popodnevni blok prvoga dana pod naslovima Oživljena povijest i Pandemijski pandemonij donosi nagrađivane dokumentarce Fiume o morte! (r. Igor Bezinović) i Paviljon 6 (r. Goran Dević), dok večernji program Užasi epohe objedinjuje dokumentarne i eksperimentalne filmove poput Projekt Nika (r. Tadija Tadić), Proplakat će kiša (r. Damir Čučić) i Crnognoj (r. Tin Žanić). Predavanje o povijesti filma u Karlovcu upotpunit će prvi festivalski dan.

Uz natjecateljski, Dani hrvatskog filma nude i bogat popratni filmski, razgovorni i profesionalni program. Posebna pažnja ove je godine posvećena retrospektivi Hane Jušić, renomirane hrvatske redateljice, čiji će kratki filmovi biti prikazani tijekom festivala, omogućujući publici da sagleda njezin filmski opus i autorski pristup. Publika može sudjelovati i u edukativnim radionicama i predavanjima, uključujući teme o filmskoj produkciji, povijesti i kritici. Panel o psihijatriji u filmu donosi razgovore o prikazima mentalnog zdravlja u domaćoj kinematografiji, dok predstavljanje autora namjenskog filma i okrugli stol raspravljaju o filmovima stvorenima za specifične komercijalne ili edukativne svrhe. Tribine i panel diskusije otvorene su svim zainteresiranim posjetiteljima, baš kao i izložba Željka Nemeca koja nasljeđe Zagrebačke škole crtanog filma povezuje sa suvremenim kontekstom. Festival također uključuje inkluzivne, studentske i seniorske projekcije, live podcaste, kvizove, koncerte, druženja s redateljima i glumcima te druge zabavne i interaktivne programe.

Festivalske nagrade u izboru četiri žirija, uključujući i prestižni Grand Prix, bit će dodijeljene u nedjelju, kada će, uz projekciju nagrađenih radova, 34. Dani hrvatskog filma biti i službeno zatvoreni.

Sve projekcije i popratna događanja su besplatni, a ulaznice za natjecateljski program mogu se preuzeti online u sustavu Entrio ili na blagajni Kina Edison. Detaljan raspored dostupan je na www.dhf.hr.