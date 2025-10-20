Nagrađeni filmovi 34. Dana hrvatskog filma
34. Dani hrvatskog filma zaključeni su proglašenjem pobjednika te dodjelom nagrada filmovima natjecateljskog programa
Veliku nagradu za najbolji film festivala, odnosno Grand Prix, stručni žiri u sastavu David Gašo, Tanja Lacko i Jasenko Rasol dodijelio je dugometražnom dokumentarnom filmu Mirotvorac redatelja Ivana Ramljaka u produkciji Factuma.
Autorska upornost, izbjegavanja političke jednostranosti i pametna organizacija činjenica, dokaznih materijala i svjedočanstava, ovo djelo čini zaista važnim filmskim i političkim ostvarenjem, stoji u obrazloženju žirija.
Strukovnu nagradu za najbolju režiju Veliki žiri dodijelio je Igoru Bezinoviću za raskošno i neočekivano režiran film Fiume o morte!, koji predstavlja filmsko iskustvo koje se gleda nekoliko puta s užitkom i svježinom. Nagradu za najbolji scenarij dobili su Drago Hedl, Hrvoje Zovko i Ivan Ramljak za film Mirotvorac.
Ivor Lapić nagrađen je u kategoriji najbolje fotografije za rad na filmu Fleka Sare Alavanić, a za najbolju glazbu nagrađeni su Hrvoje Nikšić i Giovanni Maier za film Fiume o morte!.
Sara Gregorić dobitnica je nagrade za najbolju montažu u filmu Lekcije mog tate Dalije Dozet, dok je za oblikovanje zvuka dokumentarnog filma Gorana Devića Paviljon 6 nagrađen Ivan Zelić.
Nagrada za specijalni umjetnički doprinos u kategoriji glume dodijeljena je ex aequo Labini Mitevskoj i Maku Tepšiću za glavne uloge u filmu Grčke marelice Jana Krevatina. Za autentičnost koja nadilazi fikciju, stvarajući vizualne metafore krhkosti nagrada u polju scenografije uručena je grupi autora animiranog filma Psihonauti Nike Radasa.
Tibor Đurđev dobitnik je Nagrade „Jelena Rajković" koju Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata namjenjuje redateljima do 30 godina starosti. Žiri u sastavu David Gašo, Iva Ivan i Višnja Skorin u filmu Žive slike prepoznao je pažljivo oblikovan vizualni jezik, u kojem se svaki kadar doima kao pažljivo komponirani tableau, kao i atmosferu koja istovremeno djeluje intimno i sugestivno.
Nagradu za etiku i ljudska prava članovi Vijeća za etiku i ljudska prava Nataša Jokić-Begić, Marina Novaković Matanić i Danko Plevnik dodijelili su filmu Renate Poljak Šume šume, nježnoj i hrabroj odi starosti - pravu da u poznim godinama nosimo vlastito viđenje svijeta i povijesti, bez isprika i bez fusnota (...) odi ženama koje u sebi spajaju „muški" i „ženski" princip (...) odi želji za slobodom u svakom smislu.
Glas Koncila Nagradom „Zlatna uljanica", prema ocjeni žirija u sastavu Marijana Jakovljević, Danijel Labaš, Ivan Ožegović, Luka Tripalo, Marina Katinić Pleić i Domagoj Polanščak, ovjenčao je filmsko ostvarenje Gorana Devića Paviljon 6, višestruko pozitivan paradoks koji odsijeva prirodnom toplinom i dramskom razigranošću, vjerojatno najzrelijem domaćem umjetničkom osvrtu na „novo normalno".
Nagradu publike, s prosječnom ocjenom 4,86 osvojio je film Fiume o morte! u produkciji Restarta.
Po završetku svečane dodjele nagrada prikazani su filmovi Mirotvorac i Fiume o morte!.
Novi komentar