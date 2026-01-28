Zaboravljena namirnica koje je - jedna od najzdravijih

Proso je jedna od najboljih namirnica za čišćenje bubrega, ali i kod pojave bubrežnih kamenaca ili pijeska u bubrezima. Riječ je o jednoj od najzdravijih žitarica, ali je zapostavljena u prehrani. Zbog svojih svojstava, ova se žitarica može nazvati superhranom.

Što sve sadrži proso?

Jedna je od rijetkih žitarica koja ne sadrži gluten, što je od velike važnosti. Sadrži mnogo vitamina i minerala poput kalcija, kalija, joda, magnezija, vitamina A, E i B, kao i željezo i vlakna.

Izrazito je alkalna (bazna) žitarica. Poznato je da se virusi, bakterije i drugi štetni organizmi teže razvijaju u alkalnom, odnosno baznom organizmu.

Proso sadrži ključne aminokiseline koje pomažu u izgradnji i obnovi mišića i stanica kože. Bogato je ugljikohidratima koji se sporo probavljaju, pa brzo daje osjećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja.

Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.

Sadrži ugljikohidrate, zbog čega je dobar izbor hrane za dijabetičare.

Kardiolozi ga preporučuju kao namirnicu koju bi trebalo jesti što češće, jer je bogato kalijem koji pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, normalizira krvni tlak i jača krvne žile.

Sve u svemu, prekopajte stare kuharice i krenite u novu avanturu ;)