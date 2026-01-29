Kad kreće naglo starenje?

Uzgleda da se u našim životima događaju dvije ključne prekretnice kada tijelo doživljava dramatične promjene. Iako neki sijedu kosu, bore i manjak energije primjećuju ranije, dok drugi ostaju mladoliki i u poznim godinama, znanstvenici su utvrdili da se starenje ne odvija postupno, već u skokovima u dvije specifične dobi.

Naglo starenje u 44. i 60. godini

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Aging, provedeno je tijekom nekoliko godina i dovelo je u pitanje tradicionalno shvaćanje starenja kao kontinuiranog procesa. Znanstvenici su otkrili da se značajne promjene u tjelesnim funkcijama, poput sposobnosti prerade alkohola i kofeina, metabolizma i rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti, događaju u "nelinearnim obrascima".

Tim s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Stanford, predvođen dr. Michaelom Snyderom, pratio je više od 135.000 bioloških markera kod 108 osoba. Utvrdili su da se 81 posto molekula povezanih sa starenjem mijenja neravnomjerno. Umjesto stalnog napredovanja, molekularna aktivnost doživljava nagle promjene u dvije definirane životne dobi: 44. i 60. godini. Ovi nalazi mogli bi pomoći u ranom prepoznavanju sklonosti kroničnim bolestima te omogućiti farmaceutskim tvrtkama da razviju ciljanije lijekove i terapije.

Iako studija nije utvrdila točan uzrok ovih naglih promjena, navodi se da bi promjene u životnom stilu oko tih dobnih granica mogle igrati važnu ulogu. U srednjim godinama često raste unos alkohola i razina stresa, dok se kvaliteta sna s godinama smanjuje, što može negativno utjecati na kardiovaskularni i imunološki sustav.

Ljudi zbilja primijetili promjene u toj dobi

Nakon objave studije, mnogi su na internetu podijelili vlastita iskustva koja se poklapaju s nalazima. "Zapravo mi je laknulo kad sam ovo pročitao jer je obnavljanje putovnice s 54 godine bilo prilično šokantno. Čovjek s 44 još je izgledao prilično mlado, ali na fotografiji s 54 godine godine se itekako vide! Imam još nekoliko godina da se naviknem na ovo lice, a sa 60 će se opet potpuno promijeniti. Super", komentirao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Nedugo nakon 44. rođendana osjetio sam kako mi se mišići lica opuštaju. Koža je postala teža. Osjetio sam kako visi i vidio sam to u ogledalu. Vjerujem da se dramatična promjena dogodila jer sam veći dio života pušio. Srećom, prestao sam otprilike u to vrijeme. Pouka priče - nemojte pušiti."

Jedna je osoba napisala: "Moje tijelo i zdravlje dramatično su se promijenili oko 45. godine. Uvijek sam bio prirodno mršav i u formi, imao nizak krvni tlak, nikad nisam bio bolestan, dobro sam spavao i imao dobru kožu. Oko 45. sam se udebljao, počeli su bolovi, stalno sam bio bolestan i općenito sam počeo izgledati 'staro'. Sada imam 47 i dobrog sam zdravlja, ali sve to zahtijeva puno truda, dok je prije dolazilo prirodno."

Nalaze studije potvrdio je i jedan 65-godišnjak, rekavši da mu "mnogo toga objašnjavaju". "Kad sam navršio 60, bilo je kao da je netko okrenuo prekidač u mom tijelu", rekao je. "Stvari koje sam prije s lakoćom dizao odjednom su postale teške. Ne očekujem da ću u šezdesetima biti jak kao u mladosti, ali nisam očekivao tako nagli pad snage. Prije nekoliko godina pješačio sam cijeli dan do susjednog grada - 53 kilometra. To sam radio i u četrdesetima, ali kad sam ponovio to sa 60, jako me iscrpilo, bio sam potpuno prazan kad sam završio. Uživajte u mladosti!"

Ipak, bilo je i optimističnih komentara. "Imam 68 i još se držim", napisao je jedan korisnik. "Osim kose, koljena i onog dosadnog straha od raka. Zapravo, osjećam manje nelagode nego u razdoblju od 25. do 35. godine, kad sam imao kronične bolove u leđima. Ne bih to mijenjao za gustu, sjajnu kosu koju sam tada imao."

Sve zajedno kad gledamo, trebate se pripremiti za neke promjene koje možda neće biti baš najugodnije...