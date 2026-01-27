Zašto energetska pića nisu dobra za vas

Bilo da smo ostali budni zbog bolesnog djeteta, učili do kasno ili pretjerali s izlaskom usred radnog tjedna, mnogi tada posegnu za energetskim pićem kao brzim izvorom energije. No, prije nego što posegnemo za limenkom, vrijedi se zapitati kakav učinak takvi napici imaju na zdravlje srca.

Glavni sastojak energetskih pića je kofein, najrašireniji stimulans na svijetu. Prema smjernicama FDA, 400 miligrama kofeina dnevno smatra se gornjom granicom za zdrave odrasle osobe, no kardiolog B. Keith Ellis ističe da svojim srčanim bolesnicima preporučuje znatno manje količine. "Kofein stimulira srce, pa može povećati broj otkucaja", kaže Ellis za EatingWell.

"Također može suziti krvne žile i povisiti krvni tlak." Nutricionist specijaliziran za zdravlje srca Benjamin Sizemore dodaje da kofein "može potaknuti kontraktilnost srca, što znači da srce mora raditi malo jače".

Ellis upozorava da čak i osobe bez poznatih srčanih problema mogu razviti poremećaje srčanog ritma zbog visokog unosa kofeina. Kako navodi, kod nekih se mogu pojaviti aritmije izazvane kofeinom, uključujući i nedijagnosticiranu supraventrikularnu tahikardiju, stanje u kojem se broj otkucaja srca može naglo povećati.

Nesanica, nervoza i tjeskoba znakovi su pretjerane konzumacije

Problem je i u tome što energetska pića, zbog slatkog i gaziranog okusa, lako pijemo u većim količinama. Jedno energetsko piće od pet decilitara može sadržavati i do 300 miligrama kofeina, a ako se tome doda još i kava, dnevna se granica vrlo lako premaši.

Dodatni sastojci u energetskim pićima mogu dodatno pojačati učinak kofeina. Sizemore objašnjava da "mnogi dodaci u energetskim pićima imaju sličan sastav kao kofein i zbog toga mogu djelovati sinergijski". Ginseng, primjerice, može u kombinaciji s kofeinom povisiti broj otkucaja srca i krvni tlak.

Taurin je sam po sebi siguran u odgovarajućim količinama, no u kombinaciji s većim količinama kofeina može dodatno povisiti krvni tlak. L-karnitin, koji se također često dodaje, ima mješovite rezultate kada je riječ o učinku na zdravlje srca. Ellis dodatno upozorava i na visok udio dodanog šećera i natrija u mnogim energetskim pićima, čija je prekomjerna konzumacija povezana s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Oba stručnjaka savjetuju da energetska pića ne postanu navika. Povremena konzumacija može biti prihvatljiva, no redovita može dovesti do problema sa srcem. "Ponekad vidimo ljude s povišenim tlakom ili ubrzanim radom srca, a tek nakon razgovora shvatimo da svakodnevno piju energetska pića", kaže Ellis.

Sizemore dodaje da su nesanica, nervoza i tjeskoba znakovi pretjerane konzumacije te zaključuje: "Postoje mnogi drugi načini za dobivanje energije, a sigurnije je birati izvore kofeina kod kojih znamo točno što unosimo i u kojoj količini".

Sve u svemu, pametnije vam je da to ne uzimate... stvarno!