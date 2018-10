Xiaomi Black Shark Helo predstavljen u Kini

Xiaomi je snažno zakoračio u vode gaminga pametnim telefonom Xiaomi Black Shark, a već se neko vrijeme govorka da stiže opaki nasljednik.

Nakon što se internetom proširila web stranica sa teaserom koja je najavila da "morski psi dolaze", pred par dana predstavljen je Xiaomi Black Shark Helo, gamerski pametni telefon s mnogim nadogradnjama u odnosu na prvi model.

Primjerice, možete kupiti verziju s 10 GB RAMa... koji vam vjerojatno nije potreban, ali kako gameri vole velike brojke, potez je i više nego logičan.

Osim toga, hardveraj je standardno napucan kao i u svim flagship modelima - Snapdragon 845 procesor, 6 GB, 8 GB i 10 GB RAM varijante, do 256 GB interne memorije, 12MP + 20 MP dvostruka stražnja kamera (f/1.75), 20 MP prednja kamera i 4000 mAh baterija sa podrškom za Quick Charge 3.0., a uz sve to idu i prednji stereo zvučnici.

Cijena? Manje nego što mislite...

U Kini prodaja kreće 10.11.2018. Cijena je 400 EUR za 6 GB varijantu, 440 EUR za 8 GB varijantu i 530 EUR za 10 GB varijantu.

