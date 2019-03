Xiaomi Mi Mix 3 recenzija – povratak kliznog mehanizma

Xiaomi Mix linija, već od predstavljanja 2016. godine, bila je zanimljiva u pokazivanju kreativnosti. Mi Mix osvojio me novim konceptom dizajna, poboljšan Mi Mix 2S nije izazvao posebni učinak, ali Mi Mix 3, s već zaboravljenim kliznim mehanizmom, dovoljno mi je zanimljiv da ga odaberem za drugi primarni mobitel. Podsjetio me na dane kada još nismo bili toliko ovisni o internetu ili društvenim mrežama i svatko tko je imao klizni mobitel bio je cool.

Koliko je bila dobra odluka za Xiaomi da odabere jedno rješenje iz prošlosti kako bi ponudio korisnicima što veću zaslonsku površinu u vrućoj utrci između ureza, kapljica i sličnih rješenja, reći će vam ova recenzija. Tradicijski, prvo pogledajte osnovne parametre konfiguracije:

XIAOMI MI MIX 3 OSNOVNA TEHNIČKA KONFIGURACIJA

DIMENZIJE: 157,9 × 74,7 × 8,5 mm

MASA: 218 grama

EKRAN: 6,39 inča Super AMOLED, razlučivost od 1.080 x 2.340 piksela (403 ppi), omjer 19.5: 9, HDR

SoC: Snapdragon 845: 8 Kryo 385 (4 x 2.8 GHz + 4 x 1.7 GHz); Adreno 630 GPU

MEMORIJA: RAM 6 / 8 GB (LPDDR4X), interna 128 / 256 GB

OS: Android 9.0 Pie; MIUI 10

KAMERE

Stražnja dvostruka kamera: 12 MP f / 1.8 (1.4µm) + 12 MP f / 2.4 (1.0µm); 4K@60fps; 1080p @240fps i 960fps, 2x zum, dvostruki piksel AF, 4-osna optička stabilizacija OIS

Prednja dvostruka kamera: 24MP (0.9µm) + 2MP senzor dubine

BATERIJA: 3.200 mAh podrška QuickCharge brzo punjenje 4.0 + bežični punjač (uključen u kutiji)

SIGURNOST : Senzor otiska prsta i skener lica

POVEZIVANJE: Dual SIM, dual VoLTE; 2 × 2 MIMO Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, dual band GPS / Galileo, GLONASS / Beidou; 4G

SENZORI: osvjetljenja, akcelerometar / žiroskop, magnetometar (digitalni kompas)

CIJENA (ožujak 2019): 3.999,00 kn NEUTRINOMOBILE

DIZAJN

Xiaomi Mi Mix 3 slijedi dizajnersku filozofiju prethodnih generacija s keramičkom stražnjom stranom kućišta i okvirom aluminijske slitine visoke tvrdoće (7075-T651). Veći i deblji je od Mi Mix 2S (157,89 mm x 74,69 mm x 8,46 mm vs 150,86 x 74,9 x 8,1 mm ) i teži 215 grama što je uglavnom posljedica promjene konstrukcije. Prednja strana je pokrivena 2,5 D Corning Gorilla Glass pete generacije s visokokvalitetnim oleofobnim premazom. Zaslon pokriva ipak samo 85,27 % površine, ne 93,4 % kako se proizvođač hvali.

Iznad zaslona je zvučnik za razgovore i RGB dioda obavijesti.

Na desnom boku imamo tipke za uključivanje/isključivanje rada i glasnoću, a na lijevom utor za dvije SIM kartice i tipku za aktiviranje Google pomoćnika.

Može se dodatno konfigurirati kako bi se dvostrukim pritiskom ili pritiskom i zadržavanjem uključila bljeskalica, pokrenula prethodna aplikacija ili kamere.

Gornji brid ima samo mikrofon za uklanjanje šuma.

USB C konektor, rešetka zvučnika i mikrofon smjestili su se na donjem bridu. Nema 3,5 mm audio izlaza. Kvaliteta mono zvučnika lošija je od Xiaomi Mi 8 ili POCO F1 jer visoki tonovi i basovi jedva su primjetni. Na ukupnu glasnoću ne bismo trebali prigovarati.

U gornjem lijevom kutu stražnje strane dvije su kamere i dvojna LED bljeskalica. Niže je okrugli skener otiska prsta s plitkim područjem dodirne površine. Očitava otisak iz bilo kojeg kuta gotovo trenutno. Osim toga Mi Mix 3 nudi standardnu metodu prepoznavanja lica. Dobro i brzo radi ako ima dovoljno svjetla u okolini. Slogan izvornog "MI MIX DIZAJNA XIAO MI" sveden je na "MIX BY XIAO MI".

ZASLON

Zaslon u formatu 19.5 : 9 duljine dijagonale 6,39 inča koristi Samsung Super AMOLED. Rezolucije je 2.340 x 1.080 piksela gustoće 404 ppi. Pogledom iz neposredne blizine primijete se male praznine na rubovima fonta. Naravno, gledanjem na zaslon iz normalne udaljenosti nisu vidljive.

Kao i obično za ovu vrstu zaslona raspon boja pokriva 103,8 % NTSC i 97,5% sRGB spektra. Ako vam iz bilo kojeg razloga boje nisu OK, nema problema za njihovu prilagodbu u postavkama. Maksimalna razina svjetline 430 cd / m 2 dostatna je za sunčan dan u kombinaciji visokog kontrasta zaslona 60000: 1. Podršku za HDR10 nema, kao ni rad s rukavicama, iako je to danas standardna značajka na top modelima.

KLIZAČ

Nakon što smo analizirali standardne elemente dizajna, vrijeme je za detalje o glavnoj karakteristici Mi Mix 3 - kliznom mehanizmu. Primarna namjena mu je otkrivanje 24 MP (Sony IMX576) i 2 MP kamere, bljeskalice i automatsko pokretanje aplikacije ove selfi kamere. U postavkama ovu primarnu akciju klizača moguće je promijeniti kako bi se pokrenulo Google pretraživanje, određena aplikacija, otvorilo sučelje brzog pristupa omiljenim aplikacijama itd. Nekima će se svidjeti dodjeljivanje 5 zvučnih i vizualnih efekata po odabiru korisnika koji se reproduciraju tijekom povlačenja klizača. Naravno, te zvukove možete preskočiti.

Kvalitete klizača ne bi trebala biti slaba karika. Proizvođač naglašava da (NdFeB) magnet može izdržati najmanje 300.000 otvaranja i zatvaranja što je ipak više od 100.000 puta uobičajenog opružnog kliznog mehanizma.

Međutim, rješenje nije savršeno. Pomicanje jednom rukom ponekad zahtijeva nešto snažniji pritisak na zaslon kako bi se primjenom sile u vertikalnom smjeru aktivirao mehanizam. Još jedan nedostatak je brzina prikupljanja prljavštine između gornje i donje strane. Što bi tek bilo da sam ga koristila negdje na pjeskovitoj plaži Mediterana? ;D

U ovom dijelu recenzije dodala bih još jednu zanimljivost. U prostoru gdje su selfi kamere dodatni je zvučnik za glasovne pozive. Znam da se sada pitate zašto dva zvučnika u razmaku od jednog centimetra? Razlog je što sustav uključuje dodatni zvučnik kako bi se osigurala bolja kvaliteta čujnosti sugovornika kada je klizač uzdignut bez obzira na kojoj visini držimo uređaja prislonjeno na uho.

PERFORMANSE I PRODUKTIVNOST

Xiaomi Mi Mix 3 pogoni Qualcomm Snapdragon 845 ( 4 x 2,8 GHz + 4 x 1,8 GHz) temeljen na 10 nm procesnoj tehnologiji. Kombinira Adreno 630 (710 MHz), 6 GB dvokanalne LPDDR4X radne memorije na 1866 MHz i 128 GB UFS 2.1. interne. Korisnički je dostupno oko 117 GB. Ova hardverska kombinacija dovoljna je za pokretanje svih zadataka i mobilnih igara poput Asphalt 9 Legends i PUBG Mobile na maksimalnoj grafičkoj razini bez pada brzine kadra. Sustav prema Throttling testu ima smanjenja performansi, ali ne pretjerano. Razlog je što Xiaomi nije ugradio poseban sustav hlađenja kao što imaju konkurenti.

BENCHMARK REZULTATI

GeekBench 4 v 4.3.1: single 2378 bodova, multi 8389 bodova

3DMark Sling Shot: 4 889

3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.2: 4 510

3DMark Sling Shot Extreme Vulkan : 3521

PCMark za Android Work 2.0 - 8971

AndroBench: brzina sekvencijalnog čitanja 713.32 MB / s, brzina sekvencijalnog pisanja 201.75 MB / s ( performanse pisanja su loše, ali brzina čitanja je prilično dobra)

KOMUNIKACIJA I BEŽIČNA KOMUNIKACIJA

Xiaomi Mi Mix 3 ima dva slota za nano-SIM kartice. Podržava LTE Cat.18 s teoretskom brzinom do 1,2 Gbit/ s. Tu su Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 (s podrškom za aptX i aptX HD), dual-band GPS sustav koji uspostavlja vezu s nizom satelita samo koju sekundu nakon hladnog starta. GPS Test prikazuje točnost pozicioniranja od 4 do 12 metara u ovisnosti o otvorenom ili zatvorenom prostoru. Ništa manje nije važno da je Xiaomi Mi Mix 3 jedan od rijetkih tvrtkinih modela koji podržava NFC za Google Pay mobilno plaćanje.

BATERIJA: IZDRŽLJIVOST/PUNJENJE

Kapacitet baterije 3.200 mAh (12,16 Wh, 3,8 V) dostatan je za dan aktivnog korištenja. U izborniku postavki baterije možete aktivirati i razne načine uštede energije. PCMark 2.0 test baterije sa svjetlinom na 50 % radio je neprekidno 9 sati i 59 minuta u simulaciji uobičajenih svakodnevnih zadataka kao što su pregledavanje weba, gledanje videa, pisanje ili uređivanje slika.

Iako je podržano QC 4.0 brzo punjenje, u kutiji s uređajem dobivate transformator nižeg standarda od 18 W. Baterija se puni 1-100 % za 93 minute. Odnosno, nakon 10 minuta napunjenost je 18%, nakon 30 minuta gotovo 50% , a nakon sat vremena 90 %.

Problem slušanja glazbe sa slušalicama za vrijeme punjenja s ovim modelom je riješen. Xiaomi MIX 3 podržava i Qi protokol bežičnog punjenja snage do 10W. Baza osigurava pouzdanu fiksaciju pametnog telefona i dobivate je isto tako s uređajem. Nema potrebe za dodatnom kupnjom. Ovdje treba svakako pohvaliti Xiaomi.

KAMERE

U prošlosti je Xiaomi često kritiziran zbog kvalitete kamera, ali nakon osnivanja odjela za kamere postignut je ogroman napredak. Ovaj model je u DxOMarku dosegao 103 boda, što je u rangu Galaxy Note9. Po mom mišljenju, Note9, koji paralelno koristim, ipak je nešto superiorniji u foto i video snimanju. Međutim, nisam profesionalac po pitanju fotografije tako da moje mišljenje uzmite sa zrncem soli.

Sučelje kamere u MIUI 10 se nije promijenilo. Dizajn i logika su isti. Rad kamera podržan je AI prepoznavanjem 238 scena u 27 kategorija. Kamere nudi širok izbor načina snimanja i dodan je poseban noćni način rada (zapravo super HDR).

Prednja kamera ima dva modula. Jedan f / 2,2 otvora, 24 MP Sony IMX576 senzora veličine piksela od 0,9 mikrona, drugi je 2 MP matrice (OV02A10, 1,75 mikrona) za određivanje dubine. Kamere podržavaju sve značajke ljepote. U sceni gdje je pozadinsko osvjetljenje ili kontrast između svjetla i tame relativno velik automatski se to detektira i uključuje HDR. Portretni način prepoznaje scenu i može dodati i efekte svjetla i sjene. Snimljene fotografije zadržavaju mnogo detalja na vašem licu.

Specifikacije glavne kamere:

- Primarni modul: Sony IMX363 senzor veličine piksela 1,4 mikrona, širokokutni objektiv otvora f / 1,8, četverosmjerna optičku stabilizacija slike, Dual Pixel i PDAF autofokus

- Sekundarni modul: SAMSUNG S5K3M3 senzor s veličinom piksela 1,0 mikrona, telefoto objektiv s otvorom f / 2.4, dvostruko optičko zumiranje

Kvaliteta snimljenih fotografija

Ako ima dovoljno svjetla, brzina fokusiranja je na nivou, fotografije izgledaju odlično s mnogo detalja, stabilnim balansom bijele boje i širokim dinamičkim rasponom. Dvostruki optički zum fino radi posao iako je još uvijek prisutno malo šuma, a HDR temeljito osvjetljava sva područja. U AI načinu rada ravnoteža bijele ostaje dosta precizna. No, ima neprirodnih zasićenja. Učinak zamućivanja je vrlo prirodan.

Noćna scena je bazirana na AI pametnom mjerenju, kalibraciji i kompenzaciji podrhtavanja na temelju odabira 100 ključnih točaka za svaki okvir. Standardno, kamere snimaju nekoliko snimaka s različitim ekspozicijama i kombiniraju u jednu fotografiju. Kao rezultat dobivamo fotografije s dobrom ravnotežom svijetlih i tamnih dijelova i reprodukcijom boja , ali ima gubitka detalja i ISO je visok. Jedan od uzroka su zasigurno algoritmi i veličina fotoosjetljivog elementa koji ima svoja ograničenja.

******** Pogledajte ovdje različite testne snimke, snimljene na automatskim postavkama, HDR-u i AI identifikaciji.

VIDEO

Xiaomi Mix 3 ima mogućnost snimanja videozapisa 4K / 60fps, 1080p / 60fps i 1080p/30fps. Pri snimanju u 4K kvaliteti optička stabilizacija nije dostupna. Njene mogućnosti završavaju na 1080p rezoluciji. Uključen je i usporeni način rada na 960fps @720p (slow motion) i dovoljan je za snimanje trenutka pada kapljica ;D Kvaliteta videozapisa je vrlo dobra, ali zvuka može biti malo bolji.

OPERATIVNI SUSTAV I APLIKACIJE

Uređaj je pokretan MIUI 10.2 globalnom verzijom firmware na temelju Android 9.0. Tradicionalno, sučelje radi pouzdano, funkcioniranje je glatko, postavke jasne i nadogradnje su redovite.

Padajuće traka obavijesti prati dizajn Androida 9. Sučelje za višezadaćnost (Multitasking) može prikazati do 4 aplikacije koje su nedavno korištene. Uključeno je zaključavanje aplikacija, podijeljeni zaslon za rad s dvije aplikacije, dvostruki način rada, ubrzanje igara, smanjenje prikaza dijagonale zaslona za rad jednom rukom itd.

Upravitelj datoteka je standard za MIUI. Xiaomi je dodao kontrole gestama ako se isključi donji izbornik. Geste (klizanje, povlačenje, pomicanje...) su vrlo intuitivne.

ZAKLJUČAK I UKUPNI DOJAM

Xiaomi Mi Mix 3 ima samo jedan zvučnik, ne koristi stereo efekt poput konkurencije, ciklus punjenja baterije jednom dnevno uklapa se u prosjek, nema napredni skener otiska prsta ispod zaslona iako je Mi 8 Pro opremljen takvim skenerom i blago degradirajući je nedostatak otpornost na vodu i prašinu. To je sve što mi nedostaje u zadovoljstvu korištenja uređaja. Ali sve to kompenzira pristupačnija cijena u odnosu na konkurenciju.

Uređaj košta 3.999,00 kn u Neutrinomobile web shopu ili trgovinama. Za to dobivate oživljeni, gotovo jedinstven, fleksibilan klizni mehanizam, neupitnu vrhunsku završnu obradu, odlične specifikacije, dobar OLED zaslon, precizan GPS, MIUI sustav s nekim naprednim opcijama i redovnim nadogradnjama te postolje za Qi bežično punjenje i zaštitnu maskicu u paketu. Kvaliteta fotografija nije nevjerojatna, ali može se usporediti s onima iz Samsunga ili Huaweija

Eto, sada idem u potragu za novim drugim primarnim telefonom. Proljetne kolekcije su stigle :D

PREDNOSTI

izrada

dobar AMOLED zaslon

prilagodba klizača

ukupna izvedba

dual GPS

10W Qi bežično punjenje

uključen bežični punjač

dobra kvaliteta stražnje kamere

NEDOSTACI

odsustvo vodootpornosti

bez stereo zvučnika

kvaliteta zvuka zvučnika

nema načina rada u rukavicama (za neke)

nedostatak 3,5 mm audio ulaza (za neke)

nema utora za memorijsku karticu (za neke)

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>