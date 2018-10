Facebook Messenger ide u ozbiljnu rekonstrukciju

Facebookov Messenger prikupio je više od 1,3 milijarde mjesečnih korisnika. Ali čak su i njegovi direktori priznali kako je prekrcan značajkama u devet tabova, od igara do Stories.

Ozbiljan redizajn obećan je prije više od godinu dana i formalno najavljen tijekom Facebookove konferencije za razvojne programere F8. Sad su se napokon uhvatili posla.

Redizajn bi trebao posložiti sve značajke u tri taba - Chats, People i Discover - i dodati više značajki za prilagodbu korisničkim potrebama i željama.

Tab Chats pokrit će sve vezano uz razgovore i značajku Stories, People će više istaknuti Stories i prikazati trenutno aktivne kontakte, a Discover će na jednom mjesto okupiti interakcije s tvrtkama te igre.

Model monetizacije ne bi se trebao mijenjati odmah, no u Facebooku se namjeravaju više osloniti na zasebni tab Discover.

Osvježeni Messenger možemo očekivati tijekom nadolazećih tjedana. Između ostalog, u Facebooku planiraju u budućnosti dodati i tamni način rada.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>