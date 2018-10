Xiaomi Mi Mix 3: 10 GB RAM-a, klizna prednja kamera, podrška za 5G

Xiaomi Mi Mix 3, dizajniran za očuvanje inovativnog duha serije, ugledao je svjetlo dana. Glavne značajke novog pametnog telefona postale su poznate prije službenog predstavljanja, ali Xiaomi je za ovaj model imao još aduta u rukavu. Krenimo redom.

Mi Mix 3 dolazi opremljen AMOLED zaslonom dijagonale 6,39 " i relativno niske rezolucije 2.340 × 1.080. Prema proizvođaču, kontrast mjeri 600.000 : 1, svjetlina 600 cd / m 2 i pokrivenost NTSC bojom je 103,8 %.

Oko zaslona su izuzetno tanki okviri, donji je 4,5 mm manji u usporedbi s Mi Mix 2S i omjer površine zaslona prema prednjoj ravnini uređaja iznosi rekordnih 93,4 %. Biometrijski senzor otiska prsta je na stražnjoj strani kućišta izrađenog od obostranog stakla u crnoj, plavoj i zelenoj boji.

Xiaomi Mi Mix 3 - Kamere

Za razliku od prethodna tri Mi Mix modela, više nema prednje kamere na dnu zaslona. Ona je u kliznom modulu, koji je mehanički, a ne automatski poput Vivo Nex ili Oppo Find X. Izvršni direktor tvrtke Lei Jun (Lei Jun) usporedio je dizajn sa starim mobilnim telefonima u obliku klizača. Usput, kamera je dual kombinacije. Ima Sony IMX576 senzor od 24 MP s Superpixel tehnologijom nadopunjenu senzorom od 2 MP za efekt zamućivanja pozadine. Postoji podrška za Soft Light bljeskalicu, HDR i 1080p video snimke. Kamera ima i funkciju otključavanja uređaja prepoznavanjem lica.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>

Glavna kamera se također sastoji se od dva modula. Jednog senzora 12 MP Sony IMX363 sa širokokutnim optikom i drugog, 12 MP Samsung s telefoto objektivom. Dodana je optička stabilizacija u 4 osi, optička stabilizacija slike, automatsko fokusiranje, Dual Pixel autofokus, LED bljeskalica različitih tonova. Podržava 4K@30 fps, 1080p @240 fps i 720p @ 960 fps video snimke. U DxOMarku, postigao je 108 bodova u načinu fotografiranja i 93 u video modu. Njegov ukupni rezultat iznosi 103 bodova što je u rangu Galaxy Note 9.

Xiaomi Mi Mix 3 - CPU, memorija

Hardverska osnova svima nam je poznata Snapdragon 845 mobilna platforma. Nakon Xiaomi Black Shark Helo, drugi je tvrtkin model s 10 GB radne memorije. Kupci će moći odabrati i verzije sa 6 ili 8 GB LPDDR4x RAM-a. Opcije za unutarnju UFS flash memoriju također su tri: 64, 128 ili 256 GB. Kao što se i očekivalo, Xiaomi Mi Mix 3 postao je prvi pametni telefon s podrškom za mreže nadolazeće pete generacije.

Baterija je kapaciteta 3850 mAh, ima podršku bežičnog punjača velike brzine od 10 watta i brzo punjenje 4+.

Ostale tehničke značajke Xiaomi Mi Mix 3:

• Procesor - četiri Kryo 385 Gold jezgre s frekvencijom sata od 2.8 GHz + četiri Kryo 385 Silver jezgre sa satnom frekvencijom 1.7 GHz

• GPU: Adreno 630

• Nema podrške za memorijsku karticu

• Koristi MIUI 10 temeljen na Android 9 Pie

• Komunikacije: Wi-Fi 802.11a / b / g / n / AC, Bluetooth 5.0, NFC, 4G LTE, 5G.

• Priključnice: USB Type-C.

Xiaomi Mi Mix 3 - cijena

Xiaomi Mi Mix 3 sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije iznosi 475 dolara, model s 8 GB RAM-a i 128 GB memorije košta 520 dolara, a vrhunski model s 10 GB RAM-a i 256 GB košta 575 dolara. Računajte da će ove cijene biti nešto više kada se pojavi na našem tržištu.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>