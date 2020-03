Vrijeme je za žensku energiju

Prekid prijateljstva žene pogađa više nego razvod braka, kažu istraživanja. Općepoznata ženska lojalnost dolazi do punog izražaja upravo u odnosu s prijateljicom, osobom koja je nerijetko - onako kako to samo žena zna! - glavna karika u izgradnji emotivne stabilnosti. Muškarac je oslonac i partner za život, no žene će potvrditi da niti jedan nema onu nijansu koja čini razliku i zbog koje nas prijateljica razumije duboko u dušu.

Prema istraživanjima, žene (doduše, mahom one mlađe) provode oko 15 sati tjedno u društvu prijateljica. U ožujku koji se u Termama Tuhelj slavi kao mjesec ženske energije, pa evo prilike da provedete prekrasne trenutke s najdražim prijateljicama. U režiji ovih poznatih zagorskih termi od raznih programa Svijeta sauna i vodenih atrakcija do raznovrsnih tretmana u njihovom SPAeVITA centru - sve je savršeno za prijateljice!

Wellness paket za prijateljice

O čemu žene najčešće pričaju (osim o muškarcima)? Naravno, o prehrani!. Selfness program Terma Tuhelj inovativni je koncept čiji je sastavni dio vitalna hrana - niskokalorične, ali vrlo ukusne i prirodno uzgojene namirnice. Sve delicije koje ćete ovdje kušati u najboljem su omjeru kalorijskih i nutritivnih vrijednosti - uživat ćete bez grižnje savjesti u svakom zalogaju, a pun stol delicija - zar ne? - temelj je svakog druženja.

Ideja ovog koncepta, ali i „scenarij" čitavog odmora u Termama Tuhelj stisnuti je kočnicu ubrzanog načina života. U ženskom društvu te u čak 11 soba za opuštanje, učinak će biti još veći. Za vas će tako pripremili poseban wellness paket za prijateljice, koji uključuje saunu, kupanje u bazenima, manikuru ili pedikuru te solarij, a kao posebnu poslasticu ponuditi i privatni spa za ženska druženja s opuštajućim signature masažama, koje možete isprobati samo ovdje. Pitoreskni zagorski brežuljci nepresušna su inspiracija i za brojne rekreativne i kulturne aktivnosti. Čak 14 muzeja i galerija, 17 arheoloških nalazišta, 33 dvorca, 48 biciklističkih ruta...- Zagorje poziva na istraživanje, a u društvu je ljepše.

Počastite se ženskom „terapijom"

Prijateljstvo je poput romantične veze: što u nju više ulažemo, to je veća vjerojatnost da će opstati. Kvaliteta je, dakako, važnija od količine vremena koje ćete provesti zajedno i učestalosti druženja, no i vrijeme čini svoje. Psiholozi preporučuju da, poput svake druge stavke, u kalendar „obveza" uvrstite žensko druženje, jer ćete tako potaknuti hormon sreće. Neki znanstvenici idu toliko daleko da kažu kako usamljenost, tj. život bez (ženskih) prijatelja ima gotovo jednako razarajući učinak kao i pušenje.

Ususret Danu žena, počastite se ženskom „terapijom"