Najpopularnije destinacije i vrste smještaja za ljeto 2025.

Putovanja su i dalje česta tema, a s promjenom godišnjih doba i približavanjem ljeta, entuzijazam za istraživanjem sve više raste - čak i u uvjetima makroekonomske neizvjesnosti. Novi podaci vodeće digitalne platforme za putovanja, Booking.com-a, otkrivaju kako sve upućuje na to da će ovo ljeto biti sezona velikih planova, duljih putovanja i značajnih "bjegova" od svakodnevice. Optimizam je prisutan: 80 % hrvatskih putnika koji putuju iz zadovoljstva osjeća uzbuđenje zbog istraživanja svijeta u nadolazećim mjesecima, a trećina (36 %) hrvatskih putnika očekuje da će potrošiti na putovanja više nego 2024. godine.* Od sunčanih obala do šarenih gradova i kulturnih otkrića, najtraženije destinacije ovog ljeta nude ponešto za svakog putnika - od koraljnih grebena Egipta do živih ulica Tokija i zlatnih plaža juga Španjolske.

Najtraženije globalne destinacije za ljeto 20251

Obitelji

Za 39 % hrvatskih roditelja putovanja su glavni godišnji prioritet pa će obiteljski odmori imati veliku ulogu ovog ljeta. Današnje obitelji žele više od klasičnog odmora - čak 94 % hrvatskih roditelja kaže da traže putovanja koja će djeci omogućiti upoznavanje različitih kultura i stjecanje novih životnih iskustava.* Bilo da istražuju drevne hramove i futurističku tehnologiju u Tokiju ili uživaju u šarolikoj gastronomskoj sceni Alicantea, obitelji žele putovanja koja potiču znatiželju i povezanost. Planiranje takvih putovanja postaje jednostavnije i pametnije zahvaljujući tehnologiji. Obitelji su skupina koja najviše koristi umjetnu inteligenciju za lakše planiranje, pri čemu 83 % hrvatskih roditelja navodi da alati temeljen na AI-ju ubrzavaju i pojednostavljuju proces, više nego kod bilo koje druge skupine putnika.*

Najtraženije ljetne destinacije za obitelji

Grupe

Putovanja u grupama sve su popularnija ovog ljeta, a 19 % hrvatskih putnika planira putovati s prijateljima.* Generacija Z je najaktivnija u tome, s 29 % pripadnika generacije Z u hrvatskoj koji biraju grupna putovanja. Mlađi putnici traže doživljaje koji povezuju društvenu interakciju s prirodom, a 40 % hrvatskih putnika preferira aktivnosti poput promatranja zvijezda i boravka na otvorenom. Taj se trend poklapa s većim interesom - 58 % hrvatskih putnika želi istraživati prirodne krajolike poput jezera, planina i nacionalnih parkova.*

Najtraženije ljetne destinacije za grupe

Parovi

U 2025. parovi sve više biraju nezaboravna iskustva umjesto materijalnih poklona. Velika većina kroz sve generacije - 68 % milenijalaca, 70 % pripadnika generacije Z i 73 % boomera u hrvatskoj - radije bira putovanje, nego fizičke poklone.* Ovaj trend prati i 47 % hrvatskih putnika koji ove godine planiraju putovanje sa svojim partnerom.** Za one koji razmišljaju o popularnim destinacijama poput Milana i Alicantea, obližnji dragulji poput Trsta i Villajoyose - koji se nalaze na Booking.comovom popisu najtraženijih destinacija za 2025. - nude bogata kulturna iskustva i slikovite krajolike, idealne za romantično putovanje.



Najtraženije globalne ljetne destinacije za parove

Porast interesa za jedinstvenim smještajem

Alternativni smještaji bilježe porast popularnosti, s 10 % više pretraživanja u usporedbi s ljetnim periodom prošle godine. Booking.com nudi više od 8,1 milijun oglasa za kuće, apartmane i druge jedinstvene oblike smještaja, uključujući brodove, kućice na drvetu, seoske kuće i bungalove uz plažu.

Iako apartmani i privatni smještaj ostaju najtraženiji alternativni oblici smještaja ovog ljeta zahvaljujući udobnosti, praktičnosti i lokalnom šarmu, putnici sve više istražuju i druge opcije. Vrste smještaja koje privlače pažnju variraju ovisno o skupini putnika: