Putovanja u čast slavnih žena

Međunarodni dan žena obilježava se diljem svijeta 8. ožujka. Ova inspirativna prigoda nije samo trenutak kada se svijet može posvetiti ambicijama kao što je poticanje ravnopravnosti spolova, već je i prilika za odavanje priznanja i počasti junakinjama kroz povijest, koje su se odvažile na hrabre korake kako bi premostile barijere, ostavile jedinstven trag i otvorile put budućim generacijama.

Potaknut svojom misijom da olakša svima da istraže svijet, Booking.com obilježava Međunarodni dan žena objavom popisa žena koje su prkosile očekivanjima razbijajući stereotipe te odredišta u kojima su obilježile povijest ili u kojima su njihove priče započele. Istraživanje Booking.com-a otkriva da 16% žena diljem svijeta želi otići na solo putovanje u 2020.1, pa je sada izvrsna prilika da pronađete inspiraciju za putovanje na kojem ćete krenuti stopama ovih slavnih žena te pritom slijediti vlastitu neovisnost, samopouzdanje i naslijeđe.

Michelle Obama

Michelle je odrasla u Chicagu, Illinois te je nakon diplome sa sveučilišta Princeton i Harvard Law School započela svoju karijeru pravnice. 2009. godine preselila se u Washington, D.C., kada je njezin suprug preuzeo dužnost u Bijeloj kući. Michelle se zalagala za zdraviju državu, prilike za obrazovanje pa čak i za klasični američki dizajn i modu. Zašto ne biste krenuli njezinim stopama na putovanju te posjetili ove slavne gradove u SAD-u? Svakako ne biste bili jedini jer istraživanje Booking.com-a otkriva da u 2020. godini 24% globalnih putnica planira otputovati u Sjevernu Ameriku1, možda upravo zbog toga kako bi i same mogle krenuti stopama Michelle Obame.

Gdje boraviti: U Chicagu, jednom od najvećih gradova u SAD-u, poznatom po odvažnoj arhitekturi, putnici će imati pregršt izbora smještaja. Objekt Sophy Hyde Park, smješten u četvrti Hyde Park, udaljen je svega nekoliko minuta od lokacije na kojoj je živjela obitelj Obama. U ovom području bogatom kulturom nalaze se dvije najznačajnije institucije u gradu, sveučilište Chicago te Muzej znanosti, pa će posjetitelji tako prilikom boravka itekako imati što vidjeti.

Ako posjećujete glavni grad SAD-a, otkrit ćete da se radi o divnom gradu na rijeci Potomac. Tijekom svog boravka možete organizirati obilazak službene rezidencije i radnog mjesta Michelle Obame dok je bila Prva dama i živjela u Bijeloj kući. S obzirom na to da ne možete prenoćiti u Michellinom nekadašnjem domu, rezervirajte smještaj u obližnjem hotelu s 4 zvjezdice Eaton DC. Ovaj otmjeni hotel nalazi se na pješačkoj udaljenosti od Bijele kuće te nudi tri bara u okviru objekta, restoran i kafić.

Frida Kahlo

Meksička umjetnica i feministička ikona Frida Kahlo najpoznatija je po svojim čuvenim portretima u stilu narodne umjetnosti koji kombinira realizam i nadrealne elemente. Frida je bila dio postrevolucionarnog pokreta Mexicayotl, koji je djelovao početkom 20. stoljeća s ciljem definiranja meksičkog identiteta, a njezina djela i danas služe kao inspiracija za popularnu kulturu namećući pitanja o identitetu, postkolonijalizmu, rodu, klasi i rasi u meksičkom društvu.

Kahlo je većinu svog života provela u svom obiteljskom domu u gradu Coyoacán, Mexico City, koji je danas poznat kao plava kuća i dostupan je javnosti kao Muzej Fride Kahlo. Frida je također poznata po svojoj vezi s meksičkim umjetnikom Diegom Riverom, za kojeg se udala 1928. godine. 1930. godine Frida i Diego odselili su se iz Meksika te su se nastanili u San Franciscu, SAD, gdje je Frida predstavila svoju sliku para "Frida i Diego Rivera" na Šestoj godišnjoj izložbi udruženja umjetnica San Francisca. Kasnije su se oboje vratili u rodni Meksiko.

Gdje boraviti: Objekt H21 Hotel Boutique u Meksiko Cityju putnicima nudi smještaj kao kod kuće, a udaljen je kratku šetnju od Fridinog obiteljskog doma, danas Muzeja Fride Kahlo. Ovaj moderni i luksuzni privatni smještaj nudi sobe uređene u raznim stilovima, od kojih neke čak sadrže terasu na kojoj se gosti mogu sunčati u dijelu grada u kojem je živjela i sama Frida.

U 2018. godini San Francisco je obilježio svoju povezanost s čuvenim životom Fride Kahlo imenujući njoj u čast ulicu u četvrti Ingleside. Posjetite tu ulicu i boravite u neposrednoj blizini na užurbanoj lokaciji u blizini trga Union Square. Smještaj s doručkom White Swan Inn, udaljen svega 5 minuta od trga, nudi jedinstveno uređene sobe. Gosti objekta White Swan Inn svaki dan mogu započeti toplim doručkom i završiti ga večernjom čašom vina i zalogajima. Objekt je također savršeno polazište za istraživanje obližnjeg Muzeja moderne umjetnosti u San Franciscu ako osjetite inspiraciju Fridinim naslijeđem.

Marie Curie

Marie Curie nadaleko je poznata kao prva žena dobitnica Nobelove nagrade, a i jedina je žena do danas koja ju je osvojila čak dvaput. Marie je bila fizičarka i kemičarka koja je provodila revolucionarna istraživanja o radioaktivnosti (termina koji je sama uvela i razvila teoriju za njega), ali je otkrila i kemijske elemente polonij i radij, kao i tehniku izoliranja radioaktivnih izotopa. Marie Curie rođena je u Varšavi u Poljskoj te se kasnije preselila u Pariz u Francuskoj, gdje je postala prva žena profesorica na Sveučilištu u Parizu.

Marie Curie osnovala je institute Curie u Parizu i Varšavi, koji su i danas važni istraživački centri te savršena odredišta za sve one koji žele krenuti njezinim revolucionarnim stopama.

Gdje boraviti: Osjećajte se kao kod kuće u rodnom gradu Marie Curie i boravite u objektu Millennium Awangarda Green. Apartman je smješten na dobroj lokaciji i savršeno je ishodište za istraživanje grada. Udaljen je kratku šetnju od Zapadnog kolodvora u Varšavi te Palače kulture i znanosti. Muzej Marie-Skłodowska-Curie također je udaljen samo kratku vožnju vlakom za sve one koji žele saznati više o životu i radu ove čuvene fizičarke i kemičarke.

Premda je život Marie Curie započeo u Varšavi, Pariz je bio njen dom, pa ćete tako ondje pronaći i mali muzej u njenu čast. Musee Curie obilježava njeno nasljeđe i šira radiološka istraživanja te se nalazi u njenom nekadašnjem laboratoriju. Objekt Le 66 smještaj je s doručkom udaljen svega kratku šetnju od muzeja Curie te je odlična lokacija za putnike koje zanimaju hrana, književnosti, povijest i umjetnost.

Kleopatra

Kleopatra, ikona staroga vijeka, bila je posljednja aktivna vladarica Ptolemejskog kraljevstva Egipta. Bila je poznata po svojoj ljepoti i mudrosti te je slovila kao dobro obrazovan vođa i govorila je nekoliko jezika. Za vrijeme svoje vladavine Kleopatra je sklopila niz iznimno važnih vojnih i romantičnih saveza, koji su ovjekovječeni u raznim umjetničkim djelima i uprizorenjima njezina života, čime je zapečaćena njena uloga ženske ikone u povijesti.

Kleopatrino naslijeđe u najvećoj je mjeri povezano s njezinom prijestolnicom, Aleksandrijom u Egiptu. Premda drevni glamurozni grad kakvog je poznavala više ne postoji, moderna Aleksandrija i danas ima predivnu luku s pogledom na Sredozemno more. Kleopatra je poznata i po tome što se udružila s Julijem Cezarom u Rimu, a on joj je čak posvetio zlatni kip u hramu Venus Genetrix. Europa je ove godine na vrhu popisa za brojne putnice, pri čemu istraživanje Booking.com-a otkriva da 63% putnica planira otputovati u Europu1 u 2020. godini.

Gdje boraviti: Premda se ne može usporediti s kipom u vašu čast, ovdje možete doživjeti VIP tretman zahvaljujući privatnoj pješčanoj plaži s pogledom na Sredozemno more u objektu Four Seasons Hotel Alexandria At San Stefano. Ako se želite još više približiti drevnoj povijesti ovog područja, Grčko-rimski muzej arheološki je muzej smješten u neposrednoj blizini.

U trenutku kad je Cezar ubijen, Kleopatra se već bila skrasila u Rimu te je ostavila trag u gradu ne samo zahvaljujući statui u njenu čast. Naime, brojne su žene tog vremena oponašale njezin izgled obilježen egzotičnom frizurom i bisernim nakitom. Hostel RomeHello idealan je za sve one koji žele upoznati Kleopatrin drugi dom i udaljen je svega 20 minuta hoda od hrama Venus Geretrix, gdje je nekada stajala i njezina statua. Objekt sadrži privatne sobe s vlastitom kupaonicom te zajedničke spavaonice, a nalazi se na pješačkoj udaljenost od fontane di Trevi te crkve svete Suzane u Dioklecijanovim termama.

Anasuya Sarabhai

Anasuya Sarabhai bila je pionirka ženskog radničkog pokreta u Indiji, čiji je rad podržavao i Mahatma Gandhi. S njime je osnovala najstariji sindikat radnika tekstilne industrije u Gujaratu. Sindikat je kasnije postavio temelje za osnivanje Udruge samozaposlenih žena u Indiji (SEWA), čijoj je osnivačici Eli Bhatt Anasuya bila mentorica. Istraživanje Booking.com-a također je otkrilo da 33% globalnih putnica u 2020. godini planira posjetiti Aziju1, a sve one koje to učine zahvaljujući revolucionarnom radu Anasuye imat će priliku otkriti što to znači biti moderna žena u Indiji.

Anasuya je rođena u Ahmedabadu u Indiji, najvećem gradu i nekadašnjem glavnom gradu indijske savezne države Gujarat. Anasuya je vrlo rano ostala siroče te se kasnije preselila u Englesku kako bi studirala medicinu, da bi se zatim prebacila na London School of Economics (LSE). U Londonu je Anasuyu uvelike inspirirao pokret sufražetkinja.

Gdje boraviti: U Anasuyinom domu danas se nalazi Calico Museum of Textiles, muzej posvećen indijskim tkaninama i tehnikama tkanja kroz stoljeća, industriji koju je Anasuya pomogla zaštititi svojim revolucionarnim aktivizmom. Objekt Hyatt Regency Ahmedabad savršeno je ishodište za istraživanje poslovne četvrti u centru i okolnog područja te je udaljen samo kratku vožnju od muzeja Calico Museum of Textiles.

Tijekom svog studija na sveučilištu LSE Anasuya je pronašla inspiraciju u lokalnom pokretu sufražetkinja. Sama škola nalazi se u Westminsteru, na granici između Covent Gardena i Holborna, kroz povijest poznatog kao Clare Market. U blizini u Covent Gardenu nalazi se objekt The Strand Private Apartments, koji nudi pogled na grad i smješten je u neposrednoj blizini povijesnih znamenitosti kao što su Somerset House i kazalište Lyceum.