Royal Hill se vraća sa Mundus Vini Spring Tasting 2026 s 3 zlata
Kontinuitet kvalitete i novi iskorak za podunavsku vinariju, svaka im čast
Na jednom od najuglednijih svjetskih vinskih ocjenjivanja, Mundus Vini Spring Tasting 2026, vina vinarije Royal Hill osvojila su tri zlatne medalje, potvrdivši stabilan rast kvalitete i stilsku dosljednost.
Nakon prošlogodišnja dva zlata i jednog srebra, ovogodišnji rezultat predstavlja dodatni iskorak. Drugu godinu zaredom zlatom je nagrađen Royal Hill Estate Rosé, čime je potvrđen njegov prepoznatljiv karakter, elegancija i pitkost. Stilski ozbiljan, a cjenovno pristupačan, ovaj se rosé sve snažnije pozicionira kao relevantan izbor u segmentu gastro rosé vina.
Po prvi puta su nagrađene i dvije bordoške kupaže iz berbi 2022. i 2023., koje su još uvijek u fazi odležavanja te će biti komercijalno dostupne kasnije tijekom godine. Ove dvije etikete predstavljaju novu generaciju crnih vina vinarije, strukturiranih, slojevitih i usmjerenih dugoročnom potencijalu odležavanja. Osvojena zlata pri prvom izlasku pred međunarodnu stručnu javnost, još prije komercijalnog predstavljanja, potvrđuju smjer u kojem se Royal Hill Estate strateški razvija.
„Ova priznanja doživljavamo kao potvrdu našeg dugoročnog rada u vinogradu i podrumu. Naš fokus ostaje na preciznosti, ravnoteži i vjernom izražaju podunavskog terroira", poručuje Mateo Borojević, direktor vinarije.
Royal Hill Estate je premium vinarija iz Erduta u Hrvatskom Podunavlju. U svom portfelju ima selekciju mirnih i pjenušavih vina, s posebnim naglaskom na precizne bijele sorte, elegantni gastro rosé te ozbiljne i potentne crne kupaže. Filozofija vinarije temelji se na spoju tradicije i suvremenog enološkog izraza - s vizijom, kako to vole reći u vinariji, „stvaranja novih plemenitih vinskih poglavlja s Dunava".
Novi komentar