Royal Hill se vraća sa Mundus Vini Spring Tasting 2026 s 3 zlata

Na jednom od najuglednijih svjetskih vinskih ocjenjivanja, Mundus Vini Spring Tasting 2026, vina vinarije Royal Hill osvojila su tri zlatne medalje, potvrdivši stabilan rast kvalitete i stilsku dosljednost.

Nakon prošlogodišnja dva zlata i jednog srebra, ovogodišnji rezultat predstavlja dodatni iskorak. Drugu godinu zaredom zlatom je nagrađen Royal Hill Estate Rosé, čime je potvrđen njegov prepoznatljiv karakter, elegancija i pitkost. Stilski ozbiljan, a cjenovno pristupačan, ovaj se rosé sve snažnije pozicionira kao relevantan izbor u segmentu gastro rosé vina.

Po prvi puta su nagrađene i dvije bordoške kupaže iz berbi 2022. i 2023., koje su još uvijek u fazi odležavanja te će biti komercijalno dostupne kasnije tijekom godine. Ove dvije etikete predstavljaju novu generaciju crnih vina vinarije, strukturiranih, slojevitih i usmjerenih dugoročnom potencijalu odležavanja. Osvojena zlata pri prvom izlasku pred međunarodnu stručnu javnost, još prije komercijalnog predstavljanja, potvrđuju smjer u kojem se Royal Hill Estate strateški razvija.

„Ova priznanja doživljavamo kao potvrdu našeg dugoročnog rada u vinogradu i podrumu. Naš fokus ostaje na preciznosti, ravnoteži i vjernom izražaju podunavskog terroira", poručuje Mateo Borojević, direktor vinarije.

Royal Hill Estate je premium vinarija iz Erduta u Hrvatskom Podunavlju. U svom portfelju ima selekciju mirnih i pjenušavih vina, s posebnim naglaskom na precizne bijele sorte, elegantni gastro rosé te ozbiljne i potentne crne kupaže. Filozofija vinarije temelji se na spoju tradicije i suvremenog enološkog izraza - s vizijom, kako to vole reći u vinariji, „stvaranja novih plemenitih vinskih poglavlja s Dunava".