Jarac - godišnji horoskop za 2023.

Jarac će ovu godinu napraviti bolju nego što bi trebala biti i to samo zato što će se potruditi i napraviti sve što mogu kako bi se to i dogodilo. Naime, ulazak Saturna u Ribe će, vjerovali ili ne, otvoriti nove vidike na svim poljima i stvarno ćete moći birati što da radite. A Jarci to itekako znaju iskoristiti...

POSAO

Početak godine bit će po starom - ništa pametno, ništa bolje, no već u veljači stiže bolje vrijeme za vas. Kako Saturn ulazi u Ribe tijekom ožujka, na vama je odabir - gdje i kako krenuti na najbolji način, što će radišni Jarci to već iskoristiti i do svibnja postaviti nove poslove na noge i krenuti punom parom. Stvar je jednostavna - Saturn daje stabilnost, što kad se prevede na poslovni jezik, znači dugotrajni ugovori i partnerstva koja traju, što na kraju cijele priče daje dovoljno novaca čak i za Jarce. Podsjetnik - ljeto nije vrijeme za vas, primirite se malo da ne bi morali panično tražiti novac na sve strane.

LJUBAV

Slobodni Jarci mogu očekivati dobru godinu koja počinje već u veljači kad bi mogli početi tražiti novog partnera, i to onakvog kakvog tražite oduvijek. Do kraja svibnja potraga bi trebala biti gotova, jer nema se tu puno razmišljati - Jarci tako obično rade, kratko i jasno, s vrlo jasnim kriterijima za novu osobu u svom životu. Jarcima koji su u vezi ili braku u nekom trenutku doći će onog pitanja koje su mislili da ga neće postaviti - idemo li dalje ili se rastajemo, tako da će nekima od vas biti tužno i tjeskobno, no na kraju priče - i bolje je da osobe koje vam nisu potpuno po vašem ukusu otiđu dalje u životu...

ZDRAVLJE

Ove godine Jarci trebaju biti izuzetno pažljivi kad je respiratorni sustav u pitanju - jeste uspješno prošli kroz koronu, no to ne znači da možda nisu ostali neki problemi koji bi se mogli pojaviti. U svakom slučaju, ako ste pušač - prestanite, vrijeme je...

Evo godišnjeg horoskopa za 2023. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

