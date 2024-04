Voće za mršavljenje

Voće nije samo ukusno, već ima važnu ulogu u održavanju cjelokupnog zdravlja i podržavanju ciljeva mršavljenja. Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, malo kalorija i jedinstvenim spojevima koji potiču sagorijevanje masti i osjećaj sitosti, određene vrste voća poznate su po tome da mogu smanjiti salo na trbuhu. Nutricionistica Lisa Richards otkrila je koje su to tri vrste voća koje bismo trebali redovito uključiti u prehranu.

Borovnice - borovnice su bogate antioksidansima, vlaknima i vitaminima, što ih čini nutritivno bogatim dodatkom svakoj prehrani. Richards ističe da borovnice sadrže "vlakna i fitonutrijente koji djeluju kao antioksidansi u tijelu. Antioksidansi djeluju na smanjenje oštećenja slobodnih radikala od toksina koji dovode do upala i kroničnih bolesti, poput pretilosti". Dodaje da su borovnice voće koje ima "najviše antioksidansa". Njihovi specifični antioksidansi su flavonoidi, biljni spojevi koji borovnicama daju zaštitu, a kada se konzumiraju, daju nam sličnu zaštitu i na staničnoj razini".

Grožđe - grožđe je bogato antioksidansima i pridonosi cjelokupnom zdravlju smanjujući upale i podržavajući metaboličku funkciju. Visok sadržaj vode i vlakana pomaže u obuzdavanju žudnje i održavanju duljeg osjećaja sitosti, prenosi She Finds. U grožđu se može uživati u svježoj i smrznutoj varijanti, a koji god odaberete, to je "izvrstan izvor hranjivih tvari i vode koji mogu potaknuti napore u mršavljenju", ističe nutricionistica. Dodaje da "dnevni unos vlakana i prehrana bogata vlaknima mogu dovesti do gubitka težine", zaključuje ona.

Jagode - jagode nisu samo ukusne, već su i odličan izbor za one koji žele skinuti salo s trbuha. Ovo voće je prepuno vlakana, vitamina i antioksidansa. Jagode nude niz zdravstvenih prednosti, uključujući utjecaj na mršavljenje. Njihov visok sadržaj vlakana pomaže u promicanju osjećaja sitosti, smanjujući ukupni unos kalorija i podržavajući napore u kontroli težine, prenosi She Finds. Nutricionistica ističe da su jagode niskokalorični obrok koji može biti "prilično hidratantan, što može povećati sitost i spriječiti prejedanje. Jagode sadrže značajan izvor vitamina C, koji je koristan za podršku imuniteta. Sastoje se od jednostavnih ugljikohidrata koje tijelo koristi kao brzi izvor goriva za energiju i mentalnu jasnoću".