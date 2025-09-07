Vitamini za dug i zdrav život

Uz genetiku i životne navike, za dug i zdrav život važnu ulogu imaju i mikronutrijenti, odnosno vitamini i minerali. Oni ne samo da podržavaju osnovne funkcije organizma, već i štite tijelo od kroničnih bolesti koje se češće javljaju s godinama.

Razni liječnici i nutricionisti ističu da se neki vitamini posebno povezuju s duljim i kvalitetnijim životom. U nastavku su dva najistaknutija koja doprinose zdravlju i dugovječnosti.

Vitamin B12 - vitamin B12 je ključan za stvaranje crvenih krvnih stanica i pravilno funkcioniranje živčanog sustava. Stručnjaci upozoravaju da njegov manjak može dovesti do anemije, umora, problema s pamćenjem i neuroloških oštećenja. Kod starijih ljudi manjak ovog vitamina često ostaje neprepoznat, a dugoročno može ozbiljno utjecati na zdravlje i očekivani životni vijek. Ovaj vitamin prirodno se nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla, poput mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda. Budući da ga organizam s godinama slabije apsorbira, liječnici naglašavaju važnost redovitih pregleda i po potrebi uzimanja dodataka prehrani. Na taj način B12 može biti snažan saveznik u očuvanju energije, kognitivnih sposobnosti i vitalnosti.

Vitamin D - vitamin D često se naziva i "vitaminom sunca" jer ga tijelo proizvodi kada je izloženo sunčevoj svjetlosti. Njegova uloga u održavanju zdravih kostiju i imuniteta dobro je poznata, no stručnjaci ističu i da manjak vitamina D povećava rizik od srčanih bolesti, depresije i oslabljenog imuniteta. Sve to može skratiti životni vijek i smanjiti kvalitetu života u starijoj dobi. Redovita tjelovježba na otvorenom, boravak na suncu i prehrana koja uključuje namirnice poput masne ribe, jaja i obogaćenih mliječnih proizvoda pomažu održavanju optimalne razine vitamina D. U slučajevima gdje to nije dovoljno, liječnici često preporučuju dodatke prehrani, osobito kod starijih osoba ili onih koji žive u područjima s manje sunčeve svjetlosti.

Ukratko, vitamin D i vitamin B12 posebno se izdvajaju kao nutrijenti koji mogu značajno doprinijeti dugovječnosti, štiteći tijelo i um tijekom procesa starenja. Prije bilo kakve suplementacije važno je posavjetovati se s liječnikom kako bi se odabrala odgovarajuća doza i oblik koji odgovara individualnim potrebama.