Vitamini koji vam ne trebaju prije spavanja

Postoje određeni vitamini koje bi trebalo izbjegavati prije spavanja jer mogu ometati kvalitetu sna. Nedostatak sna može utjecati na koncentraciju, povećati razinu stresa, pridonijeti debljanju i izazvati druge neugodne simptome. U nastavku su dodaci prehrani koje ne bismo trebali uzimati neposredno prije odlaska u krevet.

Vitamin B-12 - vitamin B-12 ključan je za proizvodnju energije i pravilno funkcioniranje mozga, ali dr. Mandell savjetuje da ga ne uzimamo navečer. "B-12 može vrlo snažno stimulirati središnji živčani sustav i time poremetiti vaš san", ističe. Upravo zato što ga mnogi uzimaju zbog umora i problema s koncentracijom, logično je da njegovo djelovanje nije poželjno neposredno prije spavanja.

Vitamin C - iako je vitamin C poznat po jačanju imuniteta, njegovo uzimanje prije spavanja može biti kontraproduktivno. "Vitamin C može izazvati gastrointestinalne smetnje, a ako ga uzmete neposredno prije nego što legnete, to može imati blagi stimulirajući učinak i otežati opuštanje", kaže dr. Mandell.

Vitamin D - poznat i kao "vitamin sunca", vitamin D igra važnu ulogu u zdravlju kostiju i imunološkog sustava. No, neurolog upozorava da može imati negativan utjecaj na san jer ometa lučenje melatonina - hormona koji regulira ritam spavanja. "Vitamin D može otežati uspavljivanje i održavanje sna", objašnjava on.

Vitamin E - ovaj vitamin često se koristi zbog svojih blagodati za kožu i kosu, ali i on može uzrokovati neugodne probavne tegobe ako se uzima navečer. "Vitamin E također može izazvati gastrointestinalne probleme koji mogu biti neugodni i ometati san tijekom noći", napominje dr. Mandell.

Dakle, ako želimo iskoristiti prednosti ovih vitamina bez rizika da nam naruše san, dr. Mandell preporučuje da ih uzimamo ranije tijekom dana, idealno ujutro uz kavu. "Dat će vam puno energije, poboljšati fokus i, što je najvažnije, pomoći da ostanete zdravi", zaključuje.