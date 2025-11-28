LELO ističe važnost kontinuirane akcije protiv HIV-a
To je važna prilika za zajedničko djelovanje protiv HIV-a, što potvrđuju i rezultati najnovijeg LELO istraživanja
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, koji se obilježava 1. prosinca, ključan je trenutak za globalno promišljanje, sjećanje i predanost okončanju epidemije HIV-a. To je važna prilika za zajedničko djelovanje protiv HIV-a, što potvrđuju i rezultati najnovijeg LELO istraživanja.
Istraživanje provedeno u srpnju 2025. godine na ispitanicima iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Francuske, Italije, Španjolske i Švedske (*), pokazuje promjene u korištenju kondoma među različitim dobnim skupinama. Ključni nalazi istraživanja uključuju:
-
Tri desetljeća edukativnih kampanja ostavila su snažan trag i naglasila važnost korištenja kondoma tijekom seksa i to sa stalnim partnerima, a posebno u povremenim odnosima:
-
75 % ispitanika smatra da je korištenje kondoma temelj sigurnog seksa.
-
9 od 10 ispitanika svjesno je rizika nezaštićenog odnosa, uključujući spolno prenosive infekcije i neplaniranu trudnoću.
-
Tri četvrtine ispitanih smatra da su dobili adekvatnu seksualnu edukaciju.
-
Najčešći razlozi za korištenje kondoma su prevencija spolno prenosivih infekcija (38 %) i sprečavanje trudnoće (34 %).
-
Većina ljudi bez poteškoća razgovara o kontracepciji s prijateljima (62 %) i partnerima (77 %).
-
-
Ipak, 17 % ispitanika navodi pad korištenja kondoma u posljednjih pet godina, dok 8 % nikada nije koristilo kondome. Gotovo 40 % ne vidi nikakvu promjenu u vlastitim navikama.
-
30 % koristi kondome uvijek, a 17 % u većini slučajeva.
-
Socioekonomski čimbenici i dalje snažno oblikuju pristup i korištenje kontracepcije. 68 % ispitanika smatra da prihodi, razina obrazovanja i dostupnost zdravstvene skrbi utječu na manju upotrebu kondoma i drugih metoda zaštite. Bolje obrazovanje moglo bi smanjiti raširene zablude, kao što su uvjerenja da:
-
-
ako imate samo nekoliko partnera, korištenje kondoma nije potrebno (15 %),
-
kupnja kondoma izaziva neugodu (14 %),
-
povremeni seks bez kondoma „nije veliki problem" (12 %),
-
kondomi često pucaju ili su preteški za korištenje pa ih se zato izbjegava (9 %).
-
-
Za 6 % ispitanika kondomi su izgubili na važnosti jer AIDS više ne doživljavaju kao prijetnju kakva je bila 1980-ih i 1990-ih.
Unatoč velikom napretku, HIV/AIDS i dalje predstavlja globalni zdravstveni izazov, a Svjetski dan borbe protiv AIDS-a ostaje jednako važan kao i prije. Njegova je uloga:
-
Boriti se protiv stigme promoviranjem koncepta Neotkriveno = Neprenosivo (U=U), što znači da osobe koje žive s HIV-om i imaju neotkriveno virusno opterećenje zahvaljujući učinkovitoj terapiji ne mogu prenijeti virus;
-
Podsjetiti i odati počast zagovornicima, istraživačima, zdravstvenim radnicima i svima koji su izgubili život zbog HIV-a, potičući nastavak borbe za univerzalni pristup prevenciji i skrbi;
-
Ohrabriti ljude da se testiraju i otkriju svoj HIV status, čime se omogućuje rano otkrivanje i prevencija;
-
Potaknuti globalnu solidarnost i zajedničku odgovornost u borbi protiv HIV/AIDS-a.
Za #endHIVEpidemic potreban je globalan odgovor, a LELO ostaje predan ovom cilju.
