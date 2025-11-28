LELO ističe važnost kontinuirane akcije protiv HIV-a

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, koji se obilježava 1. prosinca, ključan je trenutak za globalno promišljanje, sjećanje i predanost okončanju epidemije HIV-a. To je važna prilika za zajedničko djelovanje protiv HIV-a, što potvrđuju i rezultati najnovijeg LELO istraživanja.

Istraživanje provedeno u srpnju 2025. godine na ispitanicima iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Francuske, Italije, Španjolske i Švedske (*), pokazuje promjene u korištenju kondoma među različitim dobnim skupinama. Ključni nalazi istraživanja uključuju:

Tri desetljeća edukativnih kampanja ostavila su snažan trag i naglasila važnost korištenja kondoma tijekom seksa i to sa stalnim partnerima, a posebno u povremenim odnosima: 75 % ispitanika smatra da je korištenje kondoma temelj sigurnog seksa. 9 od 10 ispitanika svjesno je rizika nezaštićenog odnosa, uključujući spolno prenosive infekcije i neplaniranu trudnoću. Tri četvrtine ispitanih smatra da su dobili adekvatnu seksualnu edukaciju. Najčešći razlozi za korištenje kondoma su prevencija spolno prenosivih infekcija (38 %) i sprečavanje trudnoće (34 %). Većina ljudi bez poteškoća razgovara o kontracepciji s prijateljima (62 %) i partnerima (77 %).

Ipak, 17 % ispitanika navodi pad korištenja kondoma u posljednjih pet godina, dok 8 % nikada nije koristilo kondome. Gotovo 40 % ne vidi nikakvu promjenu u vlastitim navikama.

30 % koristi kondome uvijek, a 17 % u većini slučajeva.

Socioekonomski čimbenici i dalje snažno oblikuju pristup i korištenje kontracepcije. 68 % ispitanika smatra da prihodi, razina obrazovanja i dostupnost zdravstvene skrbi utječu na manju upotrebu kondoma i drugih metoda zaštite. Bolje obrazovanje moglo bi smanjiti raširene zablude, kao što su uvjerenja da:

ako imate samo nekoliko partnera, korištenje kondoma nije potrebno (15 %), kupnja kondoma izaziva neugodu (14 %), povremeni seks bez kondoma „nije veliki problem" (12 %), kondomi često pucaju ili su preteški za korištenje pa ih se zato izbjegava (9 %).

Za 6 % ispitanika kondomi su izgubili na važnosti jer AIDS više ne doživljavaju kao prijetnju kakva je bila 1980-ih i 1990-ih.

Unatoč velikom napretku, HIV/AIDS i dalje predstavlja globalni zdravstveni izazov, a Svjetski dan borbe protiv AIDS-a ostaje jednako važan kao i prije. Njegova je uloga:

Boriti se protiv stigme promoviranjem koncepta Neotkriveno = Neprenosivo (U=U), što znači da osobe koje žive s HIV-om i imaju neotkriveno virusno opterećenje zahvaljujući učinkovitoj terapiji ne mogu prenijeti virus;

Podsjetiti i odati počast zagovornicima, istraživačima, zdravstvenim radnicima i svima koji su izgubili život zbog HIV-a, potičući nastavak borbe za univerzalni pristup prevenciji i skrbi;

Ohrabriti ljude da se testiraju i otkriju svoj HIV status, čime se omogućuje rano otkrivanje i prevencija;

Potaknuti globalnu solidarnost i zajedničku odgovornost u borbi protiv HIV/AIDS-a.

Za #endHIVEpidemic potreban je globalan odgovor, a LELO ostaje predan ovom cilju.