Pod stresom ste? Izađite na ulicu i udišite ispušne plinove

Zbog činjenice da je vrlo otrovan po naš živčani sustav, a istovremeno ga je nemoguće vidjeti ili namirisati, ugljični monoksid oduvijek je na lošem glasu. Ipak, čini se kako bi nam male količine tog plina mogle pomoći da se riješimo stresa, ako je vjerovati jednom izraelskom istraživanju.

Studija koju je proveo profesor Itzhak Schnell sa Sveučilišta uTel Avivu pokazuje da ugljični monoksid u malim dozama pomaže stanovnicima velikih gradova da se nose sa stresom koji je posljedica urbanog okruženja, kao što su zagađenje bukom i gomile ljudi koji vas okružuju.

Istraživanje je pratilo utjecaj četiri različita izvora stresa izazvanog utjecajem okoline: temperaturu, zagađenje bukom, razinu ugljičnog monoksida te utjecaj gomile.

Ispitanici su izvještavali do kojih se granica kretao stres kojem su bili izloženi, a njihov izvještaj je uspoređivan s podacima dobivenim mjerenjima razine zagađenja i temperature.

Zagađenje bukom se pokazalo kao najznačajniji uzrok stresa.

Rezultati su pokazali da život u velikom gradu ne mora imati negativan utjecaj na zdravlje, kao što su istraživači očekivali.

Iako su ispitanici tijekom dana bili izloženi povišenim razinama stresa, CO ga ublažava i dulja izloženost tom plinu nema trajnijih učinaka.

Razine CO u gradovima su se značajno smanjile uporabom katalizatora u automobilima, koji CO pretvaraju u CO2.

Unatoč tome, trovanje ugljičnim monoksidom sa svojim fatalnim posljedicama je još uvijek prisutno, poglavito u domaćinstvima sa neispravnim dimnjacima.