Visions of Atlantis početkom ožujka premijerno u Hrvatsko

Austrijski sympho metal bend Visions of Atlantis premijerno će nastupiti u Hrvatskoj 1. ožujka 2026. godine u zagrebačkom klubu Močvara. Bend prvi put dolazi pred hrvatsku publiku u sklopu europske turneje tijekom koje promovira s aktualni album "Pirates II - Armada", a Zagrebu donosi spektakularan spoj snažnih vokala, orkestralnih aranžmana i filmske atmosfere po kojoj su postali prepoznatljivi na svjetskoj sceni. Svi ljubitelji piratske estetike jamačno će doći na svoje. Early bird ulaznice su rasprodane što najbolje svjedoči o velikom interesu publike za ovaj bend. Pretprodajna cijena iznosi 32 eura, dok će na dan koncerta, ako ih ostane, iznositi 35 eura. Fizičke ulaznice dostupne su u Dirty Old Shopu.

Link na prodaju: https://bit.ly/3L6U2h3

Visions of Atlantis osnovan je 2000. godine u Štajerskoj, inspiriran mitom o Atlantidi i željom da spoji ženski i muški vokal s orkestralnim metalom. Njihov glazbeni stil opisuje se kao spoj sympho i power metala i filmske orkestracije, uz naglašene melodije i emotivni vokalni dijalog. Kroz godine su prošli nekoliko izmjena postave, no zadržali su prepoznatljiv simfonični stil i tematsku posvećenost mitskim, povijesnim i avanturističkim motivima. Visions of Atlantis ubrzo su privukli pažnju europske metal publike zahvaljujući debitantskom albumu "Endless Infinity" (2002.), nakon čega slijede intenzivne turneje s bendovima kao što su Nightwish i Epica.

S godinama su razvili sve bogatiji orkestralni pristup, kulminirajući albumima "Delta" (2011.) i "Ethera" (2013.), a ključnu prekretnicu donosi dolazak francuske pjevačice Clémentine Delauney 2013. godine, koja postaje zaštitno lice benda. Njezina snažna scenska prisutnost i vokalna interpretacija u kombinaciji s muškima vokalom Michela Guaitolija donijeli su bendu novu dinamiku i međunarodni proboj. Album "The Deep & The Dark" (2018.) označio je njihov povratak na velika vrata te ulazak u svjetske top-liste sympho metala.

Slijede albumi "Wanderers" (2019.) i "Pirates" (2022.), kojima Visions of Atlantis potvrđuju status vodećeg europskog metal benda nove generacije u svom žanru. Njihove pjesme tematiziraju duga putovanja, osobne transformacije i mitske priča, a koncerti su im poznati po atmosferičnosti, emotivnoj izvedbi i snažnoj interakciji s publikom što je svakako jedan od razloga njihove rastuće popularnosti. Osim studijskih albuma, imaju nekoliko live izdanja koja svakako doprinose reputaciji živahnog i uvjerljivog koncertnog sastava.

Vision of Atlantis iza sebe imaju nastupe na najvećim europskim festivalima poput Wackena i Masters of Rocka, kao i turneje po Sjevernoj i Južnoj Americi, Japanu i Australiji.

