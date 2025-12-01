Kojoti u Tvornici obilježavaju 30 godina albuma „Halucinacija“

Kojoti u Tvornici kulture slave 30 godina albuma „Halucinacija"! U subotu, 14. ožujka 2026. godine, rock velikani odsvirat će izdanje koje je iznjedrilo hitove kao što su „Hodala je pola metra iznad zemlje", „Izgubljen u svemiru", „Halucinacija" i „Lud od slobode", ali i ostale uspješnice koje su obilježile diskografiju Kojota.

Kojoti - „Halucinacija"

Kojoti su 1996. godine objavili „Halucinaciju", svoj drugi po redu studijski album koji je pratio eponimski prvijenac „Kojoti", a smatra se i samim vrhuncem njihove diskografije. Bend su osnovali 1993. godine, a postavu zagrebačko-vinkovačkog benda trenutno čine Alen Marin, Vanja Marin, Davor Viduka i Bobo Grujičić. Nakon hitova s debitantskog albuma, među kojima su „Razuzdan i lud" i „Sto milja daleko od nje", na drugom su se izdanju našli rock dragulji kao što su „Izgubljen u svemiru", „Mama", naslovna „Halucinacija" i bezvremenska pjesma „Hodala je pola metra iznad zemlje" koja je još uvijek jednim od koncertnih favorita publike.

Kojoti - „Hodala je pola metra iznad zemlje"

Uspješan su niz nastavili i albumom „Sex Disco Kung Fu" (1998) s kojeg su još uvijek aktualni hitovi „Trese Lupa Udara", „Zajaši zmaja" i „Ja se moram kretati". Dvije godine kasnije, bend je otišao na pauzu koja je potrajala 17 godina. Nakon što je publika s oduševljenjem dočekala njihov povratak na scenu, Kojoti su objavili CD box set „Dragocjeno, raskošno, blistavo" (2018) na kojemu su okupili reizdanja sva tri dotad objavljena albuma, demo i live snimke te singlovi „Mi ne pripadamo tu" i „Nova riječ". Kojoti su se posljednjih godina diskografski reaktivirali - objavili su singlove i nove rock himne „Danima" (2023), „Nismo djeca" (2024) i „Razuzdani Blues" (2025), pjesmu koja je svojevrsni nastavak velikog hita „Razuzdan i lud", a nastavili su osvajati publiku svojim energičnim live nastupima na pozornicama i festivalima diljem regije.

Kojoti - „Izgubljen u svemiru"

Kojoti se vraćaju u Tvornicu kulture kako bi obilježili tri desetljeća od izlaska svog drugog studijskog albuma „Halucinacija" i s publikom još jednom proslavili najveće uspješnice domaćeg rokenrola.

Ulaznice po cijeni od 17 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 20 eura.