We Move Music Croatia u 2025. godini

Godina 2025. bila je iznimno dinamična i uspješna za We Move Music Croatia, Ured za izvoz glazbe Hrvatska, koji je kroz brojne programe, festivale i međunarodne suradnje nastavio snažno jačati vidljivost i konkurentnost hrvatske glazbene scene u Europi i svijetu.

U Šibeniku je uspješno održano treće izdanje SHIP festivala, koji se u kratkom vremenu etablirao kao jedno od ključnih regionalnih okupljališta glazbenih profesionalaca, izvođača i delegata iz cijele Europe. Festival je još jednom potvrdio Šibenik kao važno središte suvremene glazbe i međunarodne razmjene.

Tijekom 2025. godine delegati We Move Music Croatia sudjelovali su na čak 11 međunarodnih showcase festivala, gdje su aktivno predstavljali hrvatsku glazbenu scenu, gradili nove profesionalne veze te sudjelovali u panelima, radnim skupinama i programima usmjerenima na jačanje europske glazbene suradnje i mobilnosti.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj mladih profesionalaca kroz TuneUp projekt, u sklopu kojeg je 25 volontera poslano na 10 različitih showcase festivala, pružajući im dragocjeno iskustvo rada u međunarodnom glazbenom okruženju.

U okviru programa podrške izvozu hrvatske glazbe, We Move Music Croatia je u 2025. godini financijski podržao ukupno 9 turneja hrvatskih izvođača, omogućivši im nastupe na inozemnim tržištima i daljnje širenje publike.

Inicijativa New Faces nastavila je s uspješnim djelovanjem, pružajući kontinuiranu podršku novim i nadolazećim imenima domaće scene. Tijekom godine realizirano je više od 60 pravnih savjetovanja za izvođače, producente i druge glazbene profesionalce, čime je dodatno osnažena infrastruktura glazbenog sektora.

Također je uspješno završen natječaj druge sezone projekta AJMO!, koji zajednički provode Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske te We Move Music Croatia, s ciljem poticanja koncertne aktivnosti i razvoja glazbene scene diljem zemlje.

Sve navedene aktivnosti potvrđuju 2025. godinu kao uspješnu za We Move Music Croatia, uz snažan fokus na međunarodnu suradnju, razvoj talenata i održivi rast hrvatske glazbene industrije