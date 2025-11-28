Villagers of Ioannina City početkom ožujka u Boogaloou

Villagers of Ioannina City treći put dolaze u Zagreb i to 7. ožujka 2026. u Boogaloo, donoseći jedinstveni spoj psihodeličnog rocka, stoner zvuka i tradicionalnih grčkih melodija. Bend je poznat po atmosferičnim nastupima koji prelaze granice klasičnog rock koncerta i pretvaraju ga u glazbeno-putopisno iskustvo, a hrvatska ih publika jamačno još jednom s nestrpljenjem iščekuje nakon što su u regiji već izgradili kultni status. Ovom će prilikom promovirati svoj treći studijski album "Venceremos" koji će izdati Napalm Records. Early bird ulaznice su rasprodane. Pretprodajna cijena iznosi 27 eura, dok će ulaznice na dan koncerta koštati 30 eura. Fizičke dostupne su u Dirty Old Shopu.

Link na prodaju: https://bit.ly/4hotAeN

Villagers of Ioannina City osnovani su 2007. godine u grčkom gradu Ioannini. Od svojih početaka posvećeni su stvaranju autentičnog zvuka koji povezuje moderni rock s nasljeđem grčke narodne glazbe. Tradicionalni instrumenti poput klarineta i gajdi imaju važnu ulogu u njihovim aranžmanima, stvarajući hipnotičnu atmosferu koja ih izdvaja na globalnoj sceni. Njihova glazba inspirirana je prirodom, drevnom duhovnošću i univerzalnim ljudskim iskustvima, a koncerti su često opisani kao mistični rituali koji publici pružaju emotivno i fizičko oslobađanje, u što se zagrebačka publika već dobrano uvjerila.

Prvi album "Riza", objavljen 2014. godine, privukao je pažnju publike i kritike zahvaljujući inovativnom pristupu world musicu unutar rock okvira. Drugi album "Age of Aquarius", izdan 2019., označio je njihov proboj na međunarodnu scenu i potvrdio ih kao predvodnike novog vala progresivnog i psihodeličnog rocka. Kao što i ime albuma sugerira, Grci na njemu istražuje teme duhovnog buđenja, ciklusa prirode i potrage za unutarnjom istinom, a njihove pjesme često prelaze u dugačke instrumentalne dionice koje stvaraju dojam glazbenog putovanja. Posebno su omiljeni među ljubiteljima psihodeličnog rocka, world fusiona i progresivne glazbe, a njihov koncert u Boogaloou na krilima novog albuma obećava jedno od najposebnijih glazbenih iskustava 2026. godine, baš kao što je to bilo prethodna dva puta u Močvari.