Vintage Industrial slavi 13. rođendan

Vintage Industrial Bar puni 13 godina - a ako smo nešto naučili kroz sve te godine tuluma, koncerata, plesnjaka, kvizova i nezaboravnih noći, onda je to da zabava nikad ne stari.

Hvala svima koji su dio ove priče - bendovima, DJ-ima, ekipi iza šanka, suradnicima, posjetiteljima i svima koji su ikad zaplesali, zapjevali ili se izgubili u Savskoj 160.

PROGRAM ROĐENDANSKOG TJEDNA:

08/12 - Glazbeni kviz

Zagrijavanje kroz mozgalice, hitove i natjecateljsku atmosferu. Tko zna - možda baš vi odneste titulu.

09/12 - Dopelord

Teški riffovi i doom vibra koja trese zidove - savršeno za rođendanski doom-pit.

Ulaznice: 10,00 € / 13,00 € VIB | Grif bar (Savska 160) & Dirty Old Shop (Tratinska 34)

ONLINE: https://www.entrio.hr/event/dopelord-u-vintageu-25120

10/12 - Till Lindemann After Party

Večer u kojoj dominiraju industrijski beatovi, teatralnost i poznati potpis tvrdog zvuka Tilla Lindermana. Feuer Frei!

11/12 - Šomazgoon!

Energično, iskreno i glasno - domaća eksplozija koja nikad ne razočara.

Ulaznice: 15,00 € / 18,00 € | VIB / Grif bar (Savska 160) & Dirty Old Shop (Tratinska 34)

ONLINE: https://www.entrio.hr/event/somazgoon-u-vintageu-28278

12/12 - Dno Dna (koncert)

Rock & blues razvaljivanje kakvo ovaj tjedan zaslužuje.

BESPLATAN ULAZ

12/12 - Stuck in the 80's

Hitovi, neon, 'sintići' i nostalgija - sve u jednoj savršeno plesnoj noći.

BESPLATAN ULAZ

13/12 - ZVUČKO - program za djecu (od 10:00 ujutro)

I najmlađi Vintage fanovi imaju svoj trenutak! Kreativno, zabavno i glasno-naravno.

13/12 - Vintage buvljak (od podneva)

Nađi, zamijeni, otkrij i ponosno ponesi kući neki novi stari komad povijesti.

13/12 - Dance Hard

Eurodance, 90's & 2000's plesna ludnica, visoki BPM i najbolja guilty-pleasure sezona u gradu.

Ulaznice: https://tinyurl.com/danceharduzmikartu

14/12 - Moderne društvene igre

Nedjeljno smirivanje rođendanskog kaosa uz kockice, karte, ekipe i hrpu smijeha.