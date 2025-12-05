Vintage Industrial slavi 13. rođendan
Hvala svima koji su dio ove priče - bendovima, DJ-ima, ekipi iza šanka, suradnicima, posjetiteljima i svima koji su ikad zaplesali, zapjevali ili se izgubili u Savskoj 160
Vintage Industrial Bar puni 13 godina - a ako smo nešto naučili kroz sve te godine tuluma, koncerata, plesnjaka, kvizova i nezaboravnih noći, onda je to da zabava nikad ne stari.
Hvala svima koji su dio ove priče - bendovima, DJ-ima, ekipi iza šanka, suradnicima, posjetiteljima i svima koji su ikad zaplesali, zapjevali ili se izgubili u Savskoj 160.
PROGRAM ROĐENDANSKOG TJEDNA:
08/12 - Glazbeni kviz
Zagrijavanje kroz mozgalice, hitove i natjecateljsku atmosferu. Tko zna - možda baš vi odneste titulu.
09/12 - Dopelord
Teški riffovi i doom vibra koja trese zidove - savršeno za rođendanski doom-pit.
Ulaznice: 10,00 € / 13,00 € VIB | Grif bar (Savska 160) & Dirty Old Shop (Tratinska 34)
ONLINE: https://www.entrio.hr/event/dopelord-u-vintageu-25120
10/12 - Till Lindemann After Party
Večer u kojoj dominiraju industrijski beatovi, teatralnost i poznati potpis tvrdog zvuka Tilla Lindermana. Feuer Frei!
11/12 - Šomazgoon!
Energično, iskreno i glasno - domaća eksplozija koja nikad ne razočara.
Ulaznice: 15,00 € / 18,00 € | VIB / Grif bar (Savska 160) & Dirty Old Shop (Tratinska 34)
ONLINE: https://www.entrio.hr/event/somazgoon-u-vintageu-28278
12/12 - Dno Dna (koncert)
Rock & blues razvaljivanje kakvo ovaj tjedan zaslužuje.
BESPLATAN ULAZ
12/12 - Stuck in the 80's
Hitovi, neon, 'sintići' i nostalgija - sve u jednoj savršeno plesnoj noći.
BESPLATAN ULAZ
13/12 - ZVUČKO - program za djecu (od 10:00 ujutro)
I najmlađi Vintage fanovi imaju svoj trenutak! Kreativno, zabavno i glasno-naravno.
13/12 - Vintage buvljak (od podneva)
Nađi, zamijeni, otkrij i ponosno ponesi kući neki novi stari komad povijesti.
13/12 - Dance Hard
Eurodance, 90's & 2000's plesna ludnica, visoki BPM i najbolja guilty-pleasure sezona u gradu.
Ulaznice: https://tinyurl.com/danceharduzmikartu
14/12 - Moderne društvene igre
Nedjeljno smirivanje rođendanskog kaosa uz kockice, karte, ekipe i hrpu smijeha.
Novi komentar