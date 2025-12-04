Sjejan koncet u petak!

Dugoiščekivani hardcore spektakl o kojem se već mjesecima priča konačno će se dogoditi ovaj petak u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Vrlo nezgodnu karavanu predvodi Terror, jedno od najvećih imena ovog žanra, a s njima su "Only The Hard" europskoj turneji još tri izuzetna benda: Death Before Dishonor, Last Hope i Risk It! Najveće HC hitove prije i nakon koncerta probirat će neprikosnoveni DJ Barby. Pretprodajne cijena ulaznica je 33 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba, a na dan će ako ih ostane koštati 37 eura, ali zbog velikog interesa preporuka je organizatora osigurati se na vrijeme. Hard copy primjerci čekaju u Dirty Old Shopu.

Ulaznice: https://bit.ly/46QAIxk

SATNICA:

18:30 Ulaz

19:15 Last Hope

20:00 Risk It!

20:40 Death Before Dishonor

21:30 Terror

Hardcore u svom najčišćem, najagresivnijem i najiskrenijem obliku - to je Terror, legendarni bend iz Los Angelesa kojeg predvodi nezaustavljivi Scott Vogel, karizmatični frontmen poznat po sirovoj energiji i brutalnoj iskrenosti. Od osnutka 2002. godine, Terror ne posustaje - nizajući albume koji su postali temelji moderne hardcore scene i svirajući više koncerata nego što itko može izbrojati. Njihova glazba je direktna, bijesna i oslobađajuća - savršen soundtrack za svijet koji gori. Kroz godine, Terror su ostali vjerni svojim korijenima: bez kompromisa, bez kalkulacija. Albumi poput "Keepers of the Faith", "One with the Underdogs" i "Pain Into Power" su manifesti generacija koje žive i dišu hardcore. Bilo da ih gledate prvi put ili stoti, jedno je sigurno - Terror se ne gleda, Terror se preživljava. Pa kako tko zna i umije.

Death Before Dishonor je Boston hardcore bend osnovan 2000. godine, s prvim albumom "True Till Death" objavljenim 2002. na etiketi Spook City Records. Njihov zvuk je žestok miks old school hardcorea, metalcoreovskih breakdownova i utjecaja bendova poput Agnostic Fronta i Madballa. Tijekom karijere objavili su više značajnih izdanja, uključujući "Friends Family Forever" (2005.), "Count Me In" (2007.) i EP "Unfinished Business" (2019.). Bend je poznat po energičnim live nastupima - odsvirali su više od 1.000 koncerata diljem SAD a, Europe, Australije, Japana, Meksika i Kanade. Glavni vokal je Bryan Harris, a članovi su i gitaristi Ben Kelly i Justin Viera, basist Greg Chihoski i bubnjar Ben Hilton. Njihova posvećenost hardcore zajednici i neumorno touranje učinili su ih neizostavnim imenom na globalnoj HC sceni.

Risk It! je nastao u proljeće 2009. godine u Dresdenu, a članovi sui m Gregor (vokal), Basti (gitara), Andreas (bas) i Olli (bubnjevi). Njihov zvuk spaja brze, agresivne hardcore rifove s metalcore prijelazima, uz utjecaje klasičnih punk i hardcore bendova, ali i modernih izvođača poput Trapped Under Ice i Terror. Debitantski album "Who's Foolin' Who?" objavili su 2012., a slijedili su EP "The Only Thing" (2013.), album "Cross to Bear" (2016.) i EP "Era of Decay" (2019.). Bend je izgradio vjerodostojnost kroz energične live nastupe i DIY pristup, često tematizirajući socijalne i političke teme u tekstovima. Osvojili su publiku unutar i izvan Njemačke, u svakom slučaju svrstani su među prepoznatljive aktere europske hardcore scene što će i ovaj put dokazati u Vintageu.

Last Hope formiran je 1995. godine u Sofiji i ubrzo se etablirao kao jedna od najutjecajnijih hardcore punk grupa na Balkanu. Svoj prvi album, "One for One", izdali su 1999., a nastavili redom s albumima "My Own Way" (2003.), "Test of Time" (2007.), "More Than Ever" (2012.), "Chain Reaction" (2016.) i "Peacemaker" (2019). Bend je poznat po žestokim i energičnim live nastupima te ih je moguće vidjeti na raznim klupskim i festival pozornicama diljem Europe, uključujući turneje uz legend kao što su Agnostic Front, Madball i Biohazard. Bendovske postave su tijekom godina prošle kroz manje transformacije, no frontman Alex Boyadziev (vokal) ostaje stalna karika u sastavu. Njihova glazba prožeta je političkim i socijalnim porukama, sa sirovim zvukom koji odražava punk hardcore etiku i bunt. Nakon gotovo tri desetljeća djelovanja, Last Hope nastavlja aktivno stvarati i nastupati, čvrsto održavajući relevantnost na sceni.

Osigurajte svoju ulaznice na vrijeme pa se vidimo u petak u Vintage Industrial Baru!