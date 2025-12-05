Prvo Superval+ izdanje u 2026. održat će se 8. 1. u Vintage Industrial Baru

Superval već uobičajeno nastavlja i produbljuje međunarodnu suradnju s državama u kojima postoje inicijative slične Supervalu, onima koje podupiru i promoviraju mlade izvođače. Uz to što omogućava predstavljanje, razmjenu i stvaranje kulturnih programa u međunarodnom okruženju, ovaj projekt pridonosi boljem poznavanju i širenju hrvatske kulture u svijetu, kao i predstavljanju kulture drugih zemalja u Hrvatskoj.

U suradnji s Rockstrikcijom Superval+ koncert održat će se 8. 1. 2026. u Vintage Industrial Baru, a na njemu će svirati Hrđavi, Just Like The Films te Paradigma, mladi bend iz Podgorice.

Partner ovog događaja je Rockstrikcija koja promovira crnogorsku autorsku rock scenu, a program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te GRAFIK.neta.

Superval+ koncerti jasan su znak popularnosti ovakvih programa namijenjenih mladim talentiranim glazbenicima, te zoran dokaz njihove želje i ljubavi prema živoj svirci i nastupima pred stranom publikom. Superval+ pojedinim autorskim bendovima sa Superval festivala omogućuje da svoj talent pokažu i izvan granica, te da istovremeno svoja iskustva sa Supervala prenesu nekim novim budućim sudionicima ovog festivala.

Ulaznice po cijeni od 5 eura u pretprodaji se mogu kupiti u Vintage Industrial Baru (Savska cesta 160) i Dirty Old Shopu (Tratinska 34), dok će im dan koncerta cijena biti 7 eura.