Viber Ads Manager od danas u Hrvatskoj

Rakuten Viber danas je najavio pokretanje platforme Viber Ads Manager, alata za oglašavanje koji malim i srednjim agencijama te oglašivačima u Hrvatskoj omogućuje samostalno vođenje oglasnih kampanja na ciljanim tržištima prema pay-as-you-go modelu.

Pokretan globalnim pružateljem oglasnih tehnologija Adslot, Viber Ads Manager nudi izravan pristup oglasnom inventaru Vibera i njegovoj globalnoj bazi korisnika. Manji oglašivači mogu birati unaprijed pripremljene oglasne pakete prilagođene njihovim ciljevima i proračunima, jednostavno ciljati željenu publiku radi maksimalne vidljivosti i učinkovitosti te angažirati korisnike atraktivnim mobilnim oglasnim formatima.

Viber Ads Manager od danas je dostupan u Hrvatskoj, a male i srednje agencije te oglašivači mogu se pridružiti platformi i samostalno voditi svoje oglasne kampanje.

Početak je jednostavan: oglašivači samo trebaju otvoriti svoj račun i pokrenuti kampanju u tri jednostavna koraka:

Odabrati oglasni paket prema cilju kampanje i definirati ciljanu publiku

Postaviti datume trajanja kampanje i budžet, počevši već od 100 €

Pokrenuti kampanju i dosegnuti Viber korisnike diljem svijeta

Novom platformom oglašivači mogu izravno upravljati kampanjama u stvarnom vremenu, isprobavati različite pozicije oglasa te pratiti metrike uspješnosti - sve kroz intuitivno i jednostavno sučelje.

Tisuće globalnih i regionalnih brendova već se oglašavaju na Viberu putem Viber for Business, prilagođenog velikim poduzećima. Viber Ads Manager nadopunjuje postojeće samoposlužne račune aplikacije koji manjim tvrtkama pomažu optimizirati komunikaciju s kupcima.

„Viber Ads Manager sljedeći je korak u Viberovoj strategiji super aplikacije čiji je dio stvaranje ekosustava rješenja za poduzeća svih veličina," izjavila je Cristina Constandache, direktorica prihoda u Rakuten Viberu. „Veselimo se što ga lansiramo na brojnim ključnim tržištima nakon uspješnog testiranja, pružajući manjim oglašivačima jednostavan način za samostalno vođenje ciljanih kampanja."

Male i srednje agencije te oglašivači u Hrvatskoj mogu se platformi pridružiti ovdje. Za prvu kampanju dostupna je i posebna pogodnost - 15% popusta uz promotivni kod WelcomePromo za kampanje pokrenute do 31. listopada 2025.