Huawei MatePad 11.5 (2025): savršen partner za povratak u ured i na fakultet

Ljeto se polako završava, a (poslovna) svakodnevica ponovno dobiva svoj ritam. Studenti se vraćaju na fakultete, poslovnjaci u urede i co-working prostore, a mnogi traže načine kako (p)ostati produktivan u pokretu, pogotovo između sastanaka, predavanja i slobodnog vremena. U takvom tempu, prijenosnost i fleksibilnost postaju jednako važni kao i snaga samog uređaja. Kako pametni telefoni često nisu dovoljni za ozbiljniji rad, a klasična računala znaju biti glomazna i nepraktična za nošenje, tableti zauzimaju sve važnije mjesto u svakodnevnom životu kombinirajući kompaktnost, snagu i kreativne mogućnosti u jednom uređaju.

Huawei je to prepoznao i s novim Huawei MatePad 11.5 (2025) tabletom ponudio rješenje za sve koji žele elegantan, moćan i pouzdan alat za rad i učenje. Ovaj tablet tek je predstavljen na našem tržištu, a donosi spoj modernog dizajna, naprednog zaslona i softverskih funkcionalnosti, čineći ga savršenim izborom za novu sezonu obaveza i izazova.

Dizajn koji inspirira produktivnost

Novi Huawei MatePad 11.5 (2025) odmah privlači pažnju svojim elegantnim aluminijskim kućištem koje je tanko svega 6,1 mm i teško tek 515 g, što znači da je dovoljno lagan da stane u svaku torbu, a dovoljno robustan da prati ubrzan tempo studenata i poslovnih korisnika. Dostupan je u modernim bojama Space Gray i Violet, čime se savršeno uklapa u svaku situaciju, od predavaonica do poslovnih sastanaka. To je uređaj koji jednako dobro izgleda na studentskoj klupi, poslovnom stolu ili kafiću, uvijek spreman da se uklopi u vašu svakodnevicu i učini je praktičnijom.

PaperMatte zaslon za rad i užitak

Jedan od glavnih aduta Huawei MatePad 11.5 (2025) tableta je njegov PaperMatte zaslon. Riječ je o tehnologiji koja je razvijena upravo kako bi se spojila udobnost čitanja na papiru i kvaliteta modernog zaslona. Radi se o 11,5-inčnom zaslonu s 2,5K rezolucijom i 120 Hz brzinom osvježavanja, što znači da je slika izuzetno oštra, fluidna i ugodna oku. No, ono što ovaj tablet i zaslon izdvaja od ostalih je anti-glare tretman koji eliminira refleksije i smanjuje odsjaj do čak 99 %. To znači da možete čitati skripte u kampusu na suncu, raditi prezentacije uz prozor u uredu ili listati bilješke na terasi omiljenog kafića, bez da se mučite s „hvatanjem kuta" da nešto vidite.

Za studente i profesionalce, PaperMatte zaslon znači i manje naprezanja očiju tijekom dugih sati rada, dok kreativcima otvara mogućnost crtanja i pisanja olovkom kao po pravom papiru. Uz pametnu olovku M-Pencil treće generacije iskustvo je potpuno prirodno pa bilješke, skice i ideje nastaju bez kašnjenja i uz osjećaj glatkog poteza, baš kao u bilježnici.

Naravno, ekran nije tu samo za rad - njegova kombinacija visoke svjetline (do 600 nita) i bogatog prikaza boja čini ga savršenim i za užitak. Gledanje filmova i serija u visokoj rezoluciji, pregledavanje fotografija ili skrolanje društvenih mreža dobivaju novu dimenziju na zaslonu koji jednako dobro funkcionira u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Drugim riječima, PaperMatte zaslon nije samo tehnologija, to je iskustvo koje Huawei MatePad 11.5 (2025) pretvara u svestran alat za rad i izvor užitka u slobodno vrijeme.

Performanse koje prate tempo korisnika

Huawei MatePad 11.5 (2025) opremljen osmojezgrenim Kirin čipsetom koji donosi visoku učinkovitost i pouzdane performanse u svim uvjetima. Uparen s 8 GB RAM-a, ovaj tablet osigurava glatko prebacivanje između aplikacija, od bilješki i e-mailova, do videopoziva i streaminga. Za studente to znači da mogu istovremeno imati otvorene skripte, online predavanje i chat grupu s kolegama, bez ikakvog zastajkivanja. Za poslovne korisnike to je mogućnost da rade u više prozora, uređuju dokumente, pretražuju podatke i sudjeluju u videokonferenciji, sve na istom zaslonu, bez kompromisa.

Tablet dolazi s opcijama od 128 ili 256 GB interne memorije, što je dovoljno prostora za sve vaše prezentacije, skripte, aplikacije i multimedijalne sadržaje, a kada zatreba više, tu su i cloud servisi koji se besprijekorno integriraju s Huawei ekosustavom. Velika prednost je i najnoviji HarmonyOS 4.3 koji unosi dodatnu dozu produktivnosti. Sustav omogućuje plutajuće prozore, Multi-Window opciju i SuperHub za brzo povlačenje i dijeljenje datoteka između aplikacija. Kreativci će posebno cijeniti aplikacije poput GoPaint-a za digitalno crtanje i Huawei Notes-a za pametno bilježenje, dok će poslovni korisnici iskoristiti mogućnost jednostavnog povezivanja s drugim Huawei uređajima u zajednički ekosustav.

Sve što vam treba - u jednom paketu

Najbolja vijest dolazi na kraju: uz kupnju Huawei MatePad 11.5 (2025) tableta po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399 eura, korisnici dobivaju i M-Pencil treće generacije te tipkovnicu na dar. Ova kombinacija pretvara tablet u pravu prijenosnu radnu stanicu, idealnu za predavanja, sastanke ili kreativno izražavanje. Ponuda vrijedi do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Upravo sada, s aktualnom promocijom koja uključuje pametnu olovku i tipkovnicu, Huawei MatePad 11.5 (2025) pruža najbolju vrijednost u svojoj kategoriji i postaje obavezna oprema za početak nove sezone, bilo da se vraćate na fakultet ili u ured.

Sve potrebne aplikacije na dohvat ruke

Huawei MatePad 11.5 (2025) dolazi s AppGallery trgovinom, trećom najvećom platformom za distribuciju aplikacija na svijetu. To znači da korisnici imaju pristup širokom izboru lokalnih i globalnih aplikacija, od produktivnih alata i edukacijskih platformi, do zabavnih sadržaja i društvenih mreža. Zahvaljujući stalnim ažuriranjima i sigurnosnim provjerama, AppGallery osigurava pouzdano i sigurno okruženje za preuzimanje aplikacija. Dok za studente to znači da su im alati poput Office aplikacija, aplikacija za videokonferencije i edukativnih platformi uvijek nadohvat ruke, poslovni korisnici mogu računati na cijeli set alata potrebnih za organizaciju i produktivnost.

Uskoro predstavljanje novih proizvoda u Parizu

Renomirani tehnološki div Huawei ne usporava u potrazi za inovacijama pa će tako 19. rujna u Parizu u Francuskoj održati globalno inovativno predstavljanje proizvoda pod temom 'Ride the Wind'. Kao tehnološki pionir u industriji potrošačke elektronike, Huawei će predstaviti svoju novu generaciju nosivih uređaja - HUAWEI WATCH GT 6 seriju koja donosi unaprijeđeno iskustvo za outdoor sportove i praćenje zdravlja za korisnike diljem svijeta. U isto vrijeme bit će predstavljeni i pametni telefoni i tableti, čime će Huawei dodatno pokazati svoje mogućnosti u sektoru pametnih uređaja. Kao jedan od ključnih segmenata Huaweijevog potrošačkog poslovanja na globalnoj razini, nosivi uređaji dominiraju tržištem s više od 200 milijuna isporučenih uređaja od 2015. te 42,4% rasta na godišnjoj razini u prvom kvartalu 2025. Brend sada želi dodatno produbiti povezanost s mlađom generacijom predstavljanjem vrhunskih proizvoda na lansiranju u Parizu, stvarajući snažniju emocionalnu povezanost s korisnicima diljem svijeta.