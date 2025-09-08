HONOR 400 Smart na hrvatskom tržištu

Globalna tvrtka za ekosustav AI uređaja HONOR predstavila je potpuno novi HONOR 400 Smart postavljajući standarde snažnog, a povoljnog pametnog telefona s poboljšanom izdržljivošću i AI iskustvom uz vrhunsku zaštitu od padova, s IP65 otpornošću na vodu, robusnom dvoćelijskom baterijom od 6500 mAh te Instant AI tipkom. HONOR 400 Smart utjelovljuje predanost razvoju praktičnih pametnih telefona bogatih značajkama, prilagođenih korisnicima koji traže pristupačno rješenje bez kompromisa na inovacijama, uključujući i interakciju s umjetnom inteligencijom.

Izvanredna izdržljivost sa sveobuhvatnom zaštitom

Pozicioniran kao izdržljiv telefon početne klase, najnoviji HONOR 400 Smart predstavlja sveobuhvatnu zaštitu od padova s ​​prestižnim SGS Premium Performance certifikatom otpornosti na razbijanje i padove s do dva metra visine . Kutovi uređaja dodatno su ojačani, a primijenjena je i posebna arhitektura za ublažavanje udaraca i zaštitu prilikom padova, dok zahvaljujući decentraliziranom dizajnu koji ravnomjerno raspoređuje silu pri udaru HONOR 400 Smart pouzdano odolijeva svakodnevnim nezgodama i fizičkim oštećenjima.

Izuzetno je i što zahvaljujući certifikatu IP65, HONOR 400 Smart bez poteškoća podnosi prskanje, močenje i čak nehotično pranje , dok je njegova funkcionalnost uspješno testirana nakon uranjanja na dubinu od 0,5 metara , čime potvrđuje svoju iznimnu otpornost u svakodnevnim uvjetima, a ima i poboljšanu funkciju za dodir mokrim prstima.

Izvanredna baterija s poboljšanom sigurnošću i snagom

Posebno oduševljava i velika baterija kapaciteta 6500 mAh zbog koje HONOR 400 Smart nudi najdulje trajanje baterije u svom cjenovnom rangu. Njezina dvostruka struktura osigurava dulji vijek trajanja, snažniju i sigurniju konstrukciju, dok 35 W žični HONOR SuperCharge omogućuje brzo i učinkovito punjenje. Zahvaljujući višestrukom nadzoru temperature, baterija pouzdano radi i u ekstremnim uvjetima - od -20 °C do 55 °C - pružajući stabilne performanse bez obzira na okolnosti.

Praktična AI tipka za potpuno novo AI iskustvo

HONOR 400 Smart prvi je pametni telefon u svojoj klasi s Instant AI tipkom koja omogućuje jednostavnu i intuitivnu interakciju s umjetnom inteligencijom. Jednim pritiskom korisnici mogu otvoriti prilagođenu aplikaciju ili optimizirati rad uređaja, dok se dugim pritiskom aktiviraju napredne AI funkcije poput prevođenja i generiranja sadržaja.

Pokretan najnovijim sustavom MagicOS 9.0, koji se temelji na Androidu 15, HONOR 400 Smart donosi niz pametnih funkcija koje olakšavaju svakodnevni život. Tu su korisni alati poput Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search i Google Gemini asistenta. Zahvaljujući naprednim AI mogućnostima, uređaj omogućuje jednostavno uređivanje fotografija - može proširiti sliku izvan okvira, poboljšati kvalitetu, izrezati objekte i još mnogo toga.

Poboljšani hardver za vrhunske performance

HONOR 400 Smart, pokretan Snapdragon 6s Gen 3 čipsetom, donosi poboljšanu responzivnost i 84 % jače grafičke performanse u odnosu na prethodnu generaciju, dok njegovu učinkovitost dodatno pojačava HONOR RAM Turbo tehnologija, koja kombinira 4 GB fizičke i 4 GB virtualne memorije za nesmetano multitasking iskustvo. Uz 128 GB interne memorije i brzo 35 W HONOR SuperCharge punjenje, uređaj je spreman za različite izazove svakodnevice.

Boja, cijena i dostupnost

Kako bi zadovoljio stilske preferencije svojih korisnika, HONOR 400 Smart dostupan je u dvije boje , crnoj i srebrnoj. HONOR 400 Smart dostupan je u Hrvatskoj kod HONOR prodajnih partnera po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199 EUR.

Ovaj telefon je dobio švicarski SGS Premium Performance certifikat za otpornost na padove i gnječenje, u skladu s tehničkim specifikacijama pouzdanosti SGS-a. Budući da je telefon precizan elektronički proizvod, i dalje postoji rizik od oštećenja ako padne. Molimo vas da budete oprezni kako biste izbjegli padove ili udarce.

Podaci iz HONOR laboratorija.

Telefon je testiran u kontroliranim laboratorijskim uvjetima i dostiže razinu IP65M u skladu sa standardima IEC 60529. Otpornost na prskanje, vodu i prašinu nije trajno učinkovita, a zaštitne performanse mogu se smanjiti zbog svakodnevnog trošenja. Ne pokušavajte puniti mokar telefon. Oštećenja od tekućine nisu pokrivena jamstvom.

Podaci iz HONOR laboratorija

Baterija je nazivnog kapaciteta 6350 mAh, a tipični kapacitet je 6500 mAh.

Podržava maksimalno žično punjenje od 35 W, potreban je HONOR punjač i kabel od 35 W. Stvarna brzina punjenja može varirati ovisno o uvjetima okoline i drugim čimbenicima.

Podaci iz HONOR laboratorija. Na temperaturi okoline od 55°C, HONOR 400 Smart može normalno raditi i podržava korištenje funkcija poziva, kontakta i slanja tekstualnih poruka. Stvarno iskustvo može varirati ovisno o čimbenicima kao što su starenje uređaja, mrežno okruženje, korisničke navike i razlike u porastu temperature telefona. Molimo pogledajte stvarno iskustvo.

Nadogradit će se putem OTA-e. Specifičan učinak implementacije može varirati ovisno o scenariju korištenja, molimo pogledajte stvarno iskustvo.

Podaci dolaze iz HONOR Laba.

Putem HONOR RAM Turbo, dio ROM-a će se prenijeti u RAM, a 4 GB RAM-a može biti ekvivalentno 8 GB memorije. Stvarni raspoloživi prostor za pohranu je manji od ove vrijednosti zbog korištenja sustava.

Boje konfiguracije razlikuju se u različitim regijama, molimo pogledajte one koje su navedene za određenu regiju.