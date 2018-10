Večeri pune smijeha na hrvatskom i engleskom jeziku

Ako tragate za mjestom s dobrom atmosferom, radnim danom kao i vikendom, gdje ćete se smijati uglas s prijateljima i upoznati nove, Studio Smijeha je ono što tražite! Poznat po opuštenoj atmosferi, ovaj comedy club već više od sedam godina nudi nastupe stand up komičara koje publika obožava!

Ovaj tjedan počinje tradicionalnom večeri otvorenog mikrofona, odnosno I hate Mondays open mic night showom.

U ponedjeljak (22. 10.) ćete tako moći pogledati kako nastaju zvijezde! Naime, ove su večeri posvećene prvim pravim nastupima komičara pred publikom. Pridružite im se i nasmijte se s novim nadama!

Nekadašnje sudionike ovih večeri čiji su nastupi zahvaljujući kvaliteti postali dio repertoara kluba možete pogledati u srijedu (24. 10.). Srijede su u Studiju Smijeha dan za Novi tekst, odnosno nove fore rezidenata kluba koje se svaki mjesec mijenjaju. S obzirom na kraj mjeseca, ova zadnja srijeda je ujedno i posljednja prilika da se zagrcnete od smijeha na listopadske štoseve.

U petak (26. 10.) je pak na rasporedu Best of stand up 2017, show koji sabire najuspjelije fore koje su prošle godine napisali kućni komičari: Tihomir Psihomir Paravina, Marko Dejanović, Goran Vinčić i Miranda Lončar.

Uz nastupe na hrvatskom jeziku, Studio Smijeha je ovaj tjedan pripremio događanja i na engleskom! Prvo od tih je Friends pub quiz s07 vol. 1, kviz koji će vas vratiti u stare dane kada ste gledali sedmu sezonu Prijatelja zavaljeni u dekicu i kauč.

Povedite prijatelje i prisjetite se zajedno zgoda i nezgoda iz popularne serije! Najuspješniji će kući osim dobrog raspoloženja odnijeti i vrijedne nagrade!

Za kvalitetan stand up nastup na engleskom jeziku u subotu (27. 10.) će se pobrinuti američki komičar Reginald Bärris i slovenska komičarka Eva Virc. Reginald Bärris će u sklopu svoje europske turneje posjetiti i Zagreb, pa je ovo odlična prilika da se nasmijete u internacionalnom okruženju.

Za detalje o vremenu održavanja nastupa, cijenama ulaznica i ostalim informacijama posjetite internetsku stranicu http://studiosmijeha.hr/ ili http://Facebook.com/. Ulaznice možete kupiti online ili na blagajni kluba.