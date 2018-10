Program Studija Smijeha od 15. do 21. listopada

Sprema se zanimljiv i, kao i obično, duhovit tjedan u Studiju Smijeha! Bit će tu raznih tema kojih će se komičari dotaknuti i obraditi ih na sebi svojstven način, što obično u publici proizvede salve smijeha. Pa neka neka netko kaže da smijeh nije najbolja terapija za sivilo jesenskih dana!

Želite li znati kako izgleda prvi nastup obećavajućeg stand up komičara pred publikom? Upravo to možete pogledati u ponedjeljak (15. 10.) kada se održava tradicionalni I hate Mondays Open mic night show. Ovaj program postoji već dvanaest godina i iz njega su proizašli današnji poznati hrvatski komičari. Osim stand up nastupa Studio Smijeha voli organizirati i zanimljive pub kvizove! Tema ovotjednog Friends pub kviza bit će, naravno, popularna serija Prijatelji i to sedma sezona. Prisjetite se zanimljivih dogodovština i zabavite u dobrom društvu!

Što su pak za listopad spremili komičari Studija Smijeha možete provjeriti u srijedu (17. 10.) u showu Novi tekst. Ime ovog showa ne mijenja se, ali je sadržaj drugačiji svakog mjeseca! Naime, kućni komičari Studija Smijeha svakog mjeseca pripremaju nove fore, a ove listopadske ovog će tjedna izvesti po treći put.

Popularni Tin Sedlar s lakoćom rasprodaje svoje nastupe. Svi oni koji još ne znaju zašto je to tako mogu provjeriti u četvrtak (18. 10.) u njegovom showu Ukratko. Ljubitelji ovog komičara već imaju svoju kartu, ostali trk na blagajnu!

Ako pak volite tematske showove koji su zaštitni znak Studija Smijeha, ovaj se tjedan možete razveseliti uz čak dva! Prvi je na rasporedu u petak (19.10.) i tiče se ozbiljnih tema poput sagrešenja, pravila za pravedan život i onozemaljskog života. Što komičari imaju na to dodati provjerite na tematskom showu znakovitog imena 7 smrtnih grijeha i nasmijte se zajedno s njima! Dan kasnije, u subotu (20. 10.) je na rasporedu Ladies night, večer posvećena ženskim temama.

Pet komičarki Studija Smijeha - Marina Orsag, Miranda Lončar, Vlatka Mifka, Dragitza Raštegorac Grubišić i Eva Virc pokazat će publici kakve su vrsne komičarke te ih nasmijavati temama vezanima za ženska iskustva. Ženski dio publike će se uz smijeh prepoznati u mnogočemu, a muški će barem na tren dobiti pristup u fascinantni (komičarski) ženski um.

Za detalje o vremenu održavanja nastupa, cijenama ulaznica i ostalim informacijama posjetite internetsku stranicu http://studiosmijeha.hr/ ili http://Facebook.com/StudioSmijeha. Ulaznice možete kupiti online ili na blagajni kluba.