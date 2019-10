Jezivo smiješan tjedan u Studiju Smijeha

Prva polovica tjedna rezervirana je za kvizove. Ispitajte svoje znanje o svima najdražoj družini- Smogovci kviz u utorak 29.10 i prisjetite se svog djetinjstva i uspomena vezanih uz Smogovce. U srijedu 30.10 je ponovno vrijeme za ispitivanje vlastitog znanja na Knjiški kviz, a idealan je za knjiške moljce jer ga vodi Alis Marić čiju stranicu Čitaj Knjigu voli svaki zaljubljenik u čitanje. Povedite svoje prijateljice/e s kojima vječno raspravljate o knjigama i željno iščekujete najnovije knjige nadražih autora.

Za najstrašniji dan godine, četvrtak 31.10, smo pripremili HalloWine party na kojem možete bez ograničenja piti vino i gledati stand up. Za najbolje maske dijelimo cjelogodišnju ulaznice za stand up program u Studiju Smijeha, a dodatan plus je da nitko neće znati da ste baš vi popili toliko vina ako ne znaju tko se nalazi ispod maske.

Nakon što uzrujamo crkvu Halloween događajem, nastavljamo sa 7 smrtnih grijeha u subotu 02.10, na kojem možete griješiti s nama, a poslije showa svi idemo na kolektivnu ispovijed tako da se bez zadrške možete smijati forama na temu religije, crkve i ostalog.

