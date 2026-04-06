Ulazimo li tijekom sna u paralelni svemir?

Snovi su oduvijek fascinirali ljude. Od davnina su ih smatrali porukama, proročanstvima ili čak putovanjima u druge svjetove. Danas, u vrijeme moderne znanosti, pojavljuju se zanimljive teorije koje pokušavaju objasniti što se zapravo događa dok spavamo. Jedna od najintrigantnijih ideja jest ona da tijekom sna naša svijest "ulazi" u paralelne svemire. Iako ova teorija zvuči poput znanstvene fantastike, ona ima dodirne točke s nekim ozbiljnim znanstvenim raspravama.

Koncept paralelnih svemira, poznat i kao multiverzum, prisutan je u suvremenoj fizici. Znanstvenici poput Hugh Everett III prvi su predložili ideju da postoji beskonačan broj paralelnih stvarnosti. Njegova "teorija mnogih svjetova" sugerira da se svaka moguća odluka i ishod negdje ostvaruju u drugom svemiru. Iako Everett nije govorio o snovima kao putovanju između tih svemira, njegova teorija otvorila je vrata takvim interpretacijama.

Kasnije su fizičari poput Michio Kaku popularizirali ideju multiverzuma i učinili je dostupnijom široj javnosti. Kaku često govori o mogućnosti postojanja drugih dimenzija i stvarnosti, iako naglašava da za sada nemamo način da ih izravno posjetimo ili dokazano doživimo. Upravo tu nastupa mašta - neki smatraju da bi snovi mogli biti most prema tim svjetovima.

S neuroznanstvene strane, istraživači poput Matthew Walker objašnjavaju snove kao rezultat aktivnosti mozga tijekom REM faze sna. Tijekom tog razdoblja mozak obrađuje informacije, emocije i sjećanja. Snovi mogu biti vrlo realistični, ponekad čak i toliko uvjerljivi da se čine kao da smo zaista "negdje drugdje". Međutim, znanstveni konsenzus i dalje je da su snovi proizvod mozga, a ne stvarno putovanje u druge svemire.

Unatoč tome, ideja o paralelnim svemirima i snovima često se povezuje s teorijama koje izlaze izvan stroge znanosti. Neki teoretičari i autori sugeriraju da svijest nije ograničena samo na naše tijelo te da tijekom sna može "lutati" kroz različite razine stvarnosti. Ove ideje nisu potvrđene znanstvenim dokazima, ali privlače pažnju jer nude drugačiji pogled na ljudsku svijest.

Važno je razlikovati znanstvene teorije od spekulacija. Dok je multiverzum ozbiljna tema u fizici, ne postoje dokazi da snovi predstavljaju stvarno putovanje u paralelne svemire. Ipak, činjenica da mozak može stvoriti tako bogate i uvjerljive svjetove tijekom sna ostavlja prostor za divljenje i daljnja istraživanja.

Zaključno, iako ne možemo sa sigurnošću tvrditi da tijekom sna ulazimo u paralelne svemire, ideja o tome potiče maštu i znatiželju. Snovi ostaju jedno od najvećih misterija ljudskog uma, a znanost tek počinje otkrivati njihove prave dimenzije. Možda jednog dana dobijemo jasnije odgovore, a do tada - snovi će ostati naš osobni prozor u nepoznato.